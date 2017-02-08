再持續不降雨 明德水庫43天後恐見底

2017-02-08 12:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近來降雨量不豐沛，水情吃緊，苗栗縣頭屋鄉明德水庫水位直直落，由藍轉為綠燈。苗栗縣農田水利會表示，若持續沒雨水進帳，估計再40餘天就會見底，已啟動抗旱機制，農田採輪灌，有把握供應春耕整田用水，但後續灌溉得祈求老天賞臉。

明德水庫供水，以農灌為主、民生為輔，目前水位約57公尺，有效蓄水量為770萬噸，蓄水量約為60％。苗栗縣農田水利會總幹事謝福弘指出，水情已由藍燈轉為綠燈，尤其農民陸續春耕，農用水平均每天需15萬噸，加上每日約3萬噸的民生用水，每日將出水18萬噸。

謝福弘說，若水庫持續沒有有效進水量，以此出水量推估，水庫將再約43天見底。他說，農民春耕時，於整田用水為大量，水利會已啟動抗旱機制，採輪灌供水，有把握供應整田用水，不過後續灌溉，則得祈求老天賞臉。