台東「炸寒單」 中國邯鄲想分靈複製

中國邯鄲市人潘樹興扮肉身寒單爺挨炸後皮肉傷，但說「没事。」（記者黃明堂攝）

2017-02-08 12:15

［記者黃明堂／台東報導］台東鬧元宵最著名的炮炸寒單爺，有一說是源自中國一地名邯鄲，但當地並無炸寒單習俗。當地士紳特別到台東取經，今天上轎肉身挨炸，還打算從玄武堂分靈回鄉建廟供奉，複製台東的寒單習俗。

供奉寒單爺數十年的台東市玄武堂，傳承及推廣炸寒單習俗不遺餘力，東寒單名號不僅在全國響亮，也吸引中國關注。

寒單爺的起源有很多傳說，其中之一是來自發音同名的中國地名「邯鄲」，即現今河南省邯鄲市，去年即有多人到台東觀察炸寒單，今年也有人來取經，蒐集寒單文化，今天更有當地士紳潘樹興扮演肉身寒單爺，上轎接受跟一般寒單爺一樣的炮炸過程。

下轎後，他身上有些皮肉傷，但直說「沒事，沒事」，也不覺得害怕。

潘樹興說，邯鄲市並無炸寒單的習俗，此行除了觀摩吸取經驗，也打算從台東分靈回到邯鄲，立廟供奉，兩岸共同推展寒單文化。

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