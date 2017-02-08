科技人才連結世界 科技部擬送博士赴矽谷

科技部舉行部長交接，在政委吳政忠（中）監交下，新任部長陳良基（右）由卸任部長楊弘敦（左）手中接下印信。（記者廖振輝攝）

2017-02-08 12:04

〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部長陳良基表示，為落實科技人才培育並將國外的研發創新能量導入台灣，今年內預計送50名博士前往美國矽谷，與當地的先進產業與新創公司一起工作學習， 藉此讓台灣人才有發揮舞台，未來返國後也能將所學與台灣產業結合。

科技部今天上午舉行新舊任部長交接，新任部長陳良基致詞時表示，科技部制定的科技政策不單單只是針對學校，如何連結產業與學界也是一大挑戰，而且「科技無國界」，競爭者來自四面八方，如何在這樣的情況之下帶領台灣向前走，是當前科技部的責任。

「不創新，就等著被淘汰。」陳良基引述管理學大師彼得杜拉克的名言，強調科技創新的腳步不能停下來。他說明，台灣科技產業雖然走在世界前端，但目前已經到達研究的極限，然而在學界仍有很多創新的研究成果可以突破業界的困境，因此科技部將要扮演推進技術的角色，將學界的能量導入業界。此外，也希望能夠藉近國外的經驗，為台灣的科技新創注入一股活水，因此希望今年能至少建立5個國際產學聯盟在台灣深耕。

除了將國外的創新能量引入台灣，陳良基也希望台灣的人才培育計畫能主動出擊，與國際建立連結。他說明，目前台灣每年約培育5000名博士，其中約有2000人屬於就業導向，未來規劃能夠從中選任未滿40歲的優秀人才，到美國矽谷與當地的創新公司、先進產業團隊共同工作、學習並且「嘗試失敗」，從中吸取矽谷的經驗。

陳良基認為，鼓勵「嘗試失敗」、「面對失敗」的精神是矽谷能夠成功並吸引世界各地人才進駐的主要原因。他表示，經過這個舞台的歷練，未來這些人才歸國後，將不會害怕失敗，投入業界都是可以期待的即戰力。

陳良基表示，目前初步規劃，在今年內先選派50名博士赴矽谷進行半年至一年的交流，未來希望可以逐步將人數調整到每年100至200人。

配合政府的5+2計畫，陳良基則表示，未來將在科技部推動的產學大小聯盟基礎上，選出具指標性的創新產業，希望未來每年都可以至少從中推出5到10件的創新產業。

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