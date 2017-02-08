科技人才連結世界 科技部擬送博士赴矽谷
科技部舉行部長交接，在政委吳政忠（中）監交下，新任部長陳良基（右）由卸任部長楊弘敦（左）手中接下印信。（記者廖振輝攝）
〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部長陳良基表示，為落實科技人才培育並將國外的研發創新能量導入台灣，今年內預計送50名博士前往美國矽谷，與當地的先進產業與新創公司一起工作學習， 藉此讓台灣人才有發揮舞台，未來返國後也能將所學與台灣產業結合。
科技部今天上午舉行新舊任部長交接，新任部長陳良基致詞時表示，科技部制定的科技政策不單單只是針對學校，如何連結產業與學界也是一大挑戰，而且「科技無國界」，競爭者來自四面八方，如何在這樣的情況之下帶領台灣向前走，是當前科技部的責任。
「不創新，就等著被淘汰。」陳良基引述管理學大師彼得杜拉克的名言，強調科技創新的腳步不能停下來。他說明，台灣科技產業雖然走在世界前端，但目前已經到達研究的極限，然而在學界仍有很多創新的研究成果可以突破業界的困境，因此科技部將要扮演推進技術的角色，將學界的能量導入業界。此外，也希望能夠藉近國外的經驗，為台灣的科技新創注入一股活水，因此希望今年能至少建立5個國際產學聯盟在台灣深耕。
除了將國外的創新能量引入台灣，陳良基也希望台灣的人才培育計畫能主動出擊，與國際建立連結。他說明，目前台灣每年約培育5000名博士，其中約有2000人屬於就業導向，未來規劃能夠從中選任未滿40歲的優秀人才，到美國矽谷與當地的創新公司、先進產業團隊共同工作、學習並且「嘗試失敗」，從中吸取矽谷的經驗。
陳良基認為，鼓勵「嘗試失敗」、「面對失敗」的精神是矽谷能夠成功並吸引世界各地人才進駐的主要原因。他表示，經過這個舞台的歷練，未來這些人才歸國後，將不會害怕失敗，投入業界都是可以期待的即戰力。
陳良基表示，目前初步規劃，在今年內先選派50名博士赴矽谷進行半年至一年的交流，未來希望可以逐步將人數調整到每年100至200人。
配合政府的5+2計畫，陳良基則表示，未來將在科技部推動的產學大小聯盟基礎上，選出具指標性的創新產業，希望未來每年都可以至少從中推出5到10件的創新產業。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 02台北 04台中 07高雄 那01到底在哪裡？
- 地震時躲黃金三角？ 消防署：這是錯的！
- 送燈籠傳愛 民眾掏零錢助學
- 慶元宵 龜山眷村故事館有二手市集、免費手作DIY
- 國運籤均中上 漸入佳境、貴人相助
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 砸1.5億 蘆竹老人福利中心5月動工
- 防範美國干涉 日媒：中國擬修、立法反台獨
- 基隆成功陸橋將封 憂陷交通黑暗期
- 五結「走尪」暖場 永安宮神轎遶境
- 證券行情表、證券表格
- 〈台股青紅燈〉尋找「大同Ｘ」
- 骨灰罈毀損納入意外險 中市殯葬設施公會要求廢止
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！
- SBL》2度當選週MVP 于煥亞本季第1人
- 美參院表決教長任命案 副總統首度投票
- 太搶手了！正義國宅都更聯貸 銀行認購逾 200％
- 《林初埤木棉花開了》花季人潮恐爆量 地方促加強疏運
- 國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費
- 耐震度差 苗縣11校13億重建費到位
- 轎車深夜高速撞民宅 無辜屋主凌晨不治
- 〈野柳神明淨港文化祭 週六登場〉遇寒流沒在怕 250勇士跳水祈福
- 劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告
- MLB》郭泓志2010年超殺影片曝光 球迷：永遠的不死鳥（影音）
- 外交部「出國登錄」資訊遭駭 萬筆個資恐遭竊
- 台灣大鄭俊卿：蟬聯6年獲利王為目標
- 會勘員林國宅 彰化縣長魏明谷裁示停工
- 北港燈區點燈 朝天宮變鼓仔燈
- 就是要吃好市多肉片 這些人順手牽羊都吃上官司
- 華邦電 資本支出創高 拚獲利成長
- 馬吳失和？周刊：外傳3件人事案成導火線
- 竇靖童同父異母妹曝光 同框就像雙胞胎
- 《HBL八強賽》冠軍專屬演唱會 松山豪哥要定了
- 〈全球觀測站〉災害避難 寵物不落單
- 豪放女Mika作風大膽 遭前男友影射偷竊
- 國民黨主席選舉╱北市議員葉林傳的主任 介紹殺警嫌犯入黨
- 聯發科推出16奈米P25新品 強打雙鏡頭功能
- SpeXial玩穿越 秀《終極三國》學生扮相
- 〈生活OK繃〉菜瓜布不再濕答答
- 日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治
- 林書豪胞弟林書緯 被爆來電陳冠希舊愛
- 炎神被爆接嫩男上旅館 東家：飯店開趴
標題：科技人才連結世界 科技部擬送博士赴矽谷
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email