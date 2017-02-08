NGO百餘種出版品大集合 台灣公民書展雙館齊發
目前已經在台灣、美國、歐洲都設有公民對話討論據點的「哲學星期五」，創辦人沈清楷（中）強調在公民書展可以看到被許多社會忽略的議題。（記者陳炳宏攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕去年租不起台北國際書展，自辦公民書展的NGO社運團體，今年再度集結，在台北市中正區紹興北街3號「左轉有書X慕哲咖啡」，舉辦2017台灣公民書展，但與去年不同的是，在文化部邀請下，NGO團體今年雙「館」齊發，同時與台灣獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會，在台北國際書展以「公民、書寫」為主題，於D422區設置「公民書區」。
由包括台灣勞工陣線等關注勞工、健康、人權、司法、弱勢、環保、圖博、青年與民主等近20個公民團體，集結發起的「台灣公民書展」，展出書籍對社會議題有更深化的內容，除這次雙館齊發外，還將應邀前往香港書展的台灣館展出。
籌辦單位台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，出版一直是NGO重要的工作，30多年前勞工陣線成立之初，就發行的「勞動者」雜誌，是目前碩果僅存的黨外雜誌，比民進黨歷史還久，NGO一直以來就透過文字發揮政策影響力，不過得克服通路、經銷及與商業出版競爭等問題，但事實證明，其關懷、凸顯的議題，可以讓台灣更好，希望透過公民書展，可以繼續傳承過去社運寶貴的經驗。
台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡表示，許多人都擔心台灣的出版與書店經營前途，但看到NGO的表現，在艱困環境下更發奮圖強，也越來越好，而NGO出版目的，除想深化議題外，也想帶給一般民眾以親近、易懂方式來接近議題，今年廢死聯盟就推出跟小學生討論廢死的「妞妞闖禍了」一書，希望透過NGO團體共同努力，可以讓更多人認識這些NGO理念。
林欣怡也呼籲民眾，過去想買NGO書籍可能得大老遠地到處去找才買得到，這次書展共集結超過百種出版品，可一趟購足，此外由NGO集資經營的慕哲咖啡，也將繼續提供NGO共同合作的機會。
在台灣、美國、歐洲都已設有公民對話討論據點的「哲學星期五」，創辦人沈清楷表示，目前一般出版商業化考量太強，民眾無法從中聽到值得關懷卻因不具商業利益，而被社會忽略的聲音；NGO公民書展不同於商業書展，很多NGO扮演不討好的角色，甚至具備被討厭的勇氣，這些拓荒者的精神也需要被傳承，面對未來強勢的數位化趨勢，公民團體應該要開始討論，如何透過數位化傳遞公民團體的血脈。
主辦單位表示，書展展出時間，從每天早上10點到晚上9點，展期到13日，期間每天下午3點、7點將各舉辦一場「NGO 2 go」講座，倡導各種社會改革議題，8日下午首場講座，將由台灣芒草心慈善協會，介紹新書《無家者》背後更多故事，下午講座則是由地球公民基金會分享後勁居民環境正義的故事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 砸1.5億 蘆竹老人福利中心5月動工
- 防範美國干涉 日媒：中國擬修、立法反台獨
- 基隆成功陸橋將封 憂陷交通黑暗期
- 五結「走尪」暖場 永安宮神轎遶境
- 證券行情表、證券表格
- 〈台股青紅燈〉尋找「大同Ｘ」
- 骨灰罈毀損納入意外險 中市殯葬設施公會要求廢止
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！
- SBL》2度當選週MVP 于煥亞本季第1人
- 美參院表決教長任命案 副總統首度投票
- 太搶手了！正義國宅都更聯貸 銀行認購逾 200％
- 《林初埤木棉花開了》花季人潮恐爆量 地方促加強疏運
- 國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費
- 耐震度差 苗縣11校13億重建費到位
- 轎車深夜高速撞民宅 無辜屋主凌晨不治
- 〈野柳神明淨港文化祭 週六登場〉遇寒流沒在怕 250勇士跳水祈福
- 劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告
- MLB》郭泓志2010年超殺影片曝光 球迷：永遠的不死鳥（影音）
- 外交部「出國登錄」資訊遭駭 萬筆個資恐遭竊
- 台灣大鄭俊卿：蟬聯6年獲利王為目標
- 會勘員林國宅 彰化縣長魏明谷裁示停工
- 北港燈區點燈 朝天宮變鼓仔燈
- 就是要吃好市多肉片 這些人順手牽羊都吃上官司
- 華邦電 資本支出創高 拚獲利成長
- 馬吳失和？周刊：外傳3件人事案成導火線
- 竇靖童同父異母妹曝光 同框就像雙胞胎
- 《HBL八強賽》冠軍專屬演唱會 松山豪哥要定了
- 〈全球觀測站〉災害避難 寵物不落單
- 豪放女Mika作風大膽 遭前男友影射偷竊
- 國民黨主席選舉╱北市議員葉林傳的主任 介紹殺警嫌犯入黨
- 聯發科推出16奈米P25新品 強打雙鏡頭功能
- SpeXial玩穿越 秀《終極三國》學生扮相
- 〈生活OK繃〉菜瓜布不再濕答答
- 日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治
- 林書豪胞弟林書緯 被爆來電陳冠希舊愛
- 炎神被爆接嫩男上旅館 東家：飯店開趴
標題：NGO百餘種出版品大集合 台灣公民書展雙館齊發
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email