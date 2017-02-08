NGO百餘種出版品大集合 台灣公民書展雙館齊發

目前已經在台灣、美國、歐洲都設有公民對話討論據點的「哲學星期五」，創辦人沈清楷（中）強調在公民書展可以看到被許多社會忽略的議題。（記者陳炳宏攝）

2017-02-08 12:28

〔記者陳炳宏／台北報導〕去年租不起台北國際書展，自辦公民書展的NGO社運團體，今年再度集結，在台北市中正區紹興北街3號「左轉有書X慕哲咖啡」，舉辦2017台灣公民書展，但與去年不同的是，在文化部邀請下，NGO團體今年雙「館」齊發，同時與台灣獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會，在台北國際書展以「公民、書寫」為主題，於D422區設置「公民書區」。

由包括台灣勞工陣線等關注勞工、健康、人權、司法、弱勢、環保、圖博、青年與民主等近20個公民團體，集結發起的「台灣公民書展」，展出書籍對社會議題有更深化的內容，除這次雙館齊發外，還將應邀前往香港書展的台灣館展出。

籌辦單位台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，出版一直是NGO重要的工作，30多年前勞工陣線成立之初，就發行的「勞動者」雜誌，是目前碩果僅存的黨外雜誌，比民進黨歷史還久，NGO一直以來就透過文字發揮政策影響力，不過得克服通路、經銷及與商業出版競爭等問題，但事實證明，其關懷、凸顯的議題，可以讓台灣更好，希望透過公民書展，可以繼續傳承過去社運寶貴的經驗。

台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡表示，許多人都擔心台灣的出版與書店經營前途，但看到NGO的表現，在艱困環境下更發奮圖強，也越來越好，而NGO出版目的，除想深化議題外，也想帶給一般民眾以親近、易懂方式來接近議題，今年廢死聯盟就推出跟小學生討論廢死的「妞妞闖禍了」一書，希望透過NGO團體共同努力，可以讓更多人認識這些NGO理念。

林欣怡也呼籲民眾，過去想買NGO書籍可能得大老遠地到處去找才買得到，這次書展共集結超過百種出版品，可一趟購足，此外由NGO集資經營的慕哲咖啡，也將繼續提供NGO共同合作的機會。

在台灣、美國、歐洲都已設有公民對話討論據點的「哲學星期五」，創辦人沈清楷表示，目前一般出版商業化考量太強，民眾無法從中聽到值得關懷卻因不具商業利益，而被社會忽略的聲音；NGO公民書展不同於商業書展，很多NGO扮演不討好的角色，甚至具備被討厭的勇氣，這些拓荒者的精神也需要被傳承，面對未來強勢的數位化趨勢，公民團體應該要開始討論，如何透過數位化傳遞公民團體的血脈。

主辦單位表示，書展展出時間，從每天早上10點到晚上9點，展期到13日，期間每天下午3點、7點將各舉辦一場「NGO 2 go」講座，倡導各種社會改革議題，8日下午首場講座，將由台灣芒草心慈善協會，介紹新書《無家者》背後更多故事，下午講座則是由地球公民基金會分享後勁居民環境正義的故事。