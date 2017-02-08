淡季出遊 易遊網：旅費約可省兩成
易遊網推薦今年上半年高CP值旅遊時間（圖：易遊網提供）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕春節假期剛結束時，通常是旅費最便宜的時候，加上這時期也是全球旅遊淡季，易遊網特別整理出暑假旺季前，上半年最划算的旅遊推薦，幫想出遊民眾省荷包，約可較旺季20%-30%。
短程旅遊方面，國人最愛旅遊目的地的日本，雖然全年沒有太明顯淡旺季之分，但3月至5月進入賞花盛季，房價、票價將會貴20%至30%，想要省荷包遊日的民眾，可把握2月到3月中的時間。另外，以短天數3天2夜的旅行來說，澳門則是不錯的選擇，澳門賽車賽事、煙花匯演等大型活動都集中在下半年居多，旅遊人潮也會較壅塞，因此安排上半年來趟澳門輕旅行，較能避開人潮，輕鬆享受慢遊的旅遊步調。
不怕熱的旅客，上半年可選擇因酷熱天氣而屬於淡季的泰國和杜拜，3-5月是泰國氣溫最高的月份，旅客相對較少，因此與暑假旺季的行程相比，可省下約20%-30%旅費。不過泰國每年最盛大節慶潑水節，今年將於4月13-15日舉行，就算天氣炎熱仍吸引大批遊客前往參加，故這段期間旅費較高，想省預算的民眾可避開此熱門時間點。杜拜5月份將進入最熱夏季，房價會開始驟降，因此想要體驗杜拜的頂級飯店，夏季可說是相當划算。
進入暑假旺季前，遊歐美更是高CP值，以義大利來說，整個夏季都是旺季，3月春夏交替前出發的行程，也可省下20%-30%旅費；西班牙3月份有火節節慶，選擇4月前往更為便宜；全年都適宜旅遊的德國，常因大型商展導致房價居高不下，而今年6月是商展最少的月份，價格較為親民；英國4-5月行程相對便宜，加上英鎊下跌，和6月行程相比，可省下約20%旅費，有機會可用不到3萬的價格遊英；而7-9月是希臘旺季，6月前出發的行程，可減少約40%旅費，是歐洲淡旺季價差最大的旅遊地。
3-4月美國也是旅遊淡季，與暑假旺季的行程相比，可省下20%-30%，像是班次多的洛杉磯、舊金山，都是不錯的旅遊選擇；若安排自由行，機票票價也有20%左右的落差。澳洲4-6月進入冬季，有機會找3萬以下旅遊團，機票票價甚至下跌幅度達30%至50%。
若想要安排海島之旅，5月為馬爾地夫的雨季初期，5-6月旅遊價格為全年最低，可省下約40%旅費，馬爾地夫雨季為間歇型的短暫雷陣雨，並非每天都會下雨，想要趁淡季出遊，也無須過度擔心因下雨而掃興。
除把握各國淡季優惠，易遊網表示，想搶便宜也可等到易遊網「33旅遊狂歡節」，於3月3日推出全網站商品3折起的優惠，總計有超過10萬件商品；去年首度舉辦時，一個晚上就創造8千萬的業績。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 02台北 04台中 07高雄 那01到底在哪裡？
- 地震時躲黃金三角？ 消防署：這是錯的！
- 送燈籠傳愛 民眾掏零錢助學
- 慶元宵 龜山眷村故事館有二手市集、免費手作DIY
- 國運籤均中上 漸入佳境、貴人相助
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 砸1.5億 蘆竹老人福利中心5月動工
- 防範美國干涉 日媒：中國擬修、立法反台獨
- 基隆成功陸橋將封 憂陷交通黑暗期
- 五結「走尪」暖場 永安宮神轎遶境
- 證券行情表、證券表格
- 〈台股青紅燈〉尋找「大同Ｘ」
- 骨灰罈毀損納入意外險 中市殯葬設施公會要求廢止
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！
- SBL》2度當選週MVP 于煥亞本季第1人
- 美參院表決教長任命案 副總統首度投票
- 太搶手了！正義國宅都更聯貸 銀行認購逾 200％
- 《林初埤木棉花開了》花季人潮恐爆量 地方促加強疏運
- 國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費
- 耐震度差 苗縣11校13億重建費到位
- 轎車深夜高速撞民宅 無辜屋主凌晨不治
- 〈野柳神明淨港文化祭 週六登場〉遇寒流沒在怕 250勇士跳水祈福
- 劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告
- MLB》郭泓志2010年超殺影片曝光 球迷：永遠的不死鳥（影音）
- 外交部「出國登錄」資訊遭駭 萬筆個資恐遭竊
- 台灣大鄭俊卿：蟬聯6年獲利王為目標
- 會勘員林國宅 彰化縣長魏明谷裁示停工
- 北港燈區點燈 朝天宮變鼓仔燈
- 就是要吃好市多肉片 這些人順手牽羊都吃上官司
- 華邦電 資本支出創高 拚獲利成長
- 馬吳失和？周刊：外傳3件人事案成導火線
- 竇靖童同父異母妹曝光 同框就像雙胞胎
- 《HBL八強賽》冠軍專屬演唱會 松山豪哥要定了
- 〈全球觀測站〉災害避難 寵物不落單
- 豪放女Mika作風大膽 遭前男友影射偷竊
- 國民黨主席選舉╱北市議員葉林傳的主任 介紹殺警嫌犯入黨
- 聯發科推出16奈米P25新品 強打雙鏡頭功能
- SpeXial玩穿越 秀《終極三國》學生扮相
- 〈生活OK繃〉菜瓜布不再濕答答
- 日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治
- 林書豪胞弟林書緯 被爆來電陳冠希舊愛
- 炎神被爆接嫩男上旅館 東家：飯店開趴
標題：淡季出遊 易遊網：旅費約可省兩成
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email