淡季出遊 易遊網：旅費約可省兩成

易遊網推薦今年上半年高CP值旅遊時間（圖：易遊網提供）

2017-02-08 11:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕春節假期剛結束時，通常是旅費最便宜的時候，加上這時期也是全球旅遊淡季，易遊網特別整理出暑假旺季前，上半年最划算的旅遊推薦，幫想出遊民眾省荷包，約可較旺季20%-30%。

短程旅遊方面，國人最愛旅遊目的地的日本，雖然全年沒有太明顯淡旺季之分，但3月至5月進入賞花盛季，房價、票價將會貴20%至30%，想要省荷包遊日的民眾，可把握2月到3月中的時間。另外，以短天數3天2夜的旅行來說，澳門則是不錯的選擇，澳門賽車賽事、煙花匯演等大型活動都集中在下半年居多，旅遊人潮也會較壅塞，因此安排上半年來趟澳門輕旅行，較能避開人潮，輕鬆享受慢遊的旅遊步調。

不怕熱的旅客，上半年可選擇因酷熱天氣而屬於淡季的泰國和杜拜，3-5月是泰國氣溫最高的月份，旅客相對較少，因此與暑假旺季的行程相比，可省下約20%-30%旅費。不過泰國每年最盛大節慶潑水節，今年將於4月13-15日舉行，就算天氣炎熱仍吸引大批遊客前往參加，故這段期間旅費較高，想省預算的民眾可避開此熱門時間點。杜拜5月份將進入最熱夏季，房價會開始驟降，因此想要體驗杜拜的頂級飯店，夏季可說是相當划算。

進入暑假旺季前，遊歐美更是高CP值，以義大利來說，整個夏季都是旺季，3月春夏交替前出發的行程，也可省下20%-30%旅費；西班牙3月份有火節節慶，選擇4月前往更為便宜；全年都適宜旅遊的德國，常因大型商展導致房價居高不下，而今年6月是商展最少的月份，價格較為親民；英國4-5月行程相對便宜，加上英鎊下跌，和6月行程相比，可省下約20%旅費，有機會可用不到3萬的價格遊英；而7-9月是希臘旺季，6月前出發的行程，可減少約40%旅費，是歐洲淡旺季價差最大的旅遊地。

3-4月美國也是旅遊淡季，與暑假旺季的行程相比，可省下20%-30%，像是班次多的洛杉磯、舊金山，都是不錯的旅遊選擇；若安排自由行，機票票價也有20%左右的落差。澳洲4-6月進入冬季，有機會找3萬以下旅遊團，機票票價甚至下跌幅度達30%至50%。

若想要安排海島之旅，5月為馬爾地夫的雨季初期，5-6月旅遊價格為全年最低，可省下約40%旅費，馬爾地夫雨季為間歇型的短暫雷陣雨，並非每天都會下雨，想要趁淡季出遊，也無須過度擔心因下雨而掃興。

除把握各國淡季優惠，易遊網表示，想搶便宜也可等到易遊網「33旅遊狂歡節」，於3月3日推出全網站商品3折起的優惠，總計有超過10萬件商品；去年首度舉辦時，一個晚上就創造8千萬的業績。