慶元宵 龜山眷村故事館有二手市集、免費手作DIY

2017-02-08 11:53

［記者陳昀／桃園報導］2月11日元宵節當天早上10點到下午4點，桃園市龜山區的「龜山眷村故事館」應景推出「冬冬籠咚嗆 眷村樂元宵」活動，內容包含「我愛龜山市集」及「眷藝棧」手作工作坊活動，活動皆為免費，2月持市民卡入館參觀還可兌換紀念品，每人現領1份、送完為止。

桃園市政府文化局指出，「我愛龜山市集」是由龜山眷村故事館與臉書社團「龜山生活通」合作，邀集龜山區在地的手作文創小品、二手物品、地方小農等設置特色攤位，並同步舉辦「走走唱唱音樂會」，邀請街頭藝人及社區舞蹈團體表演。

文化局說，為了讓民眾體驗過去眷村的生活記憶，也推出「眷藝棧」手作工作坊讓民眾現場免費報名參加，由眷村媽媽現場教授「紙捲盆栽」、「多肉盆栽」、「檳榔籽娃娃」3項DIY活動，一同體驗眷村的創作趣味。

文化局表示，凡持桃園市民卡，於2月份開放時間入館參觀，即可兌換紀念品，每人限領1份、贈完為止，詳情請洽臉書粉絲專頁「龜山眷村故事館」，或電洽（03）332-2592分機8206。