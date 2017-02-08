| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
結核病潛伏感染 基隆貨櫃場16人呈陽性反應 日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治
 首頁 > 生活

慶元宵 龜山眷村故事館有二手市集、免費手作DIY

2017-02-08  11:53

［記者陳昀／桃園報導］2月11日元宵節當天早上10點到下午4點，桃園市龜山區的「龜山眷村故事館」應景推出「冬冬籠咚嗆 眷村樂元宵」活動，內容包含「我愛龜山市集」及「眷藝棧」手作工作坊活動，活動皆為免費，2月持市民卡入館參觀還可兌換紀念品，每人現領1份、送完為止。

桃園市政府文化局指出，「我愛龜山市集」是由龜山眷村故事館與臉書社團「龜山生活通」合作，邀集龜山區在地的手作文創小品、二手物品、地方小農等設置特色攤位，並同步舉辦「走走唱唱音樂會」，邀請街頭藝人及社區舞蹈團體表演。

文化局說，為了讓民眾體驗過去眷村的生活記憶，也推出「眷藝棧」手作工作坊讓民眾現場免費報名參加，由眷村媽媽現場教授「紙捲盆栽」、「多肉盆栽」、「檳榔籽娃娃」3項DIY活動，一同體驗眷村的創作趣味。

文化局表示，凡持桃園市民卡，於2月份開放時間入館參觀，即可兌換紀念品，每人限領1份、贈完為止，詳情請洽臉書粉絲專頁「龜山眷村故事館」，或電洽（03）332-2592分機8206。

廣告
  • 龜山眷村故事館2月11日元宵節當天要推出二手市集和免費的手作DIY活動（擷取自龜山眷村故事館臉書）

    龜山眷村故事館2月11日元宵節當天要推出二手市集和免費的手作DIY活動（擷取自龜山眷村故事館臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元宵 眷村
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：慶元宵 龜山眷村故事館有二手市集、免費手作DIY


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.