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北市府設檢疫關卡 強化禽流感防疫檢測

2017-02-08  12:04

〔記者聶瑋齡／台北報導〕花蓮縣玉里鎮路旁死鵝屍體檢出新型H5N6禽流感亞型，北市動保處表示，北市已於2006年啟動禽鳥類的防護措施，今年檢測98件，尚無發現疫情，將持續加強防禦。動保處呼籲，民眾儘量不要接觸侯鳥、禽類與蛋類要熟食，與禽類接觸的第一線人員要做好防護。

北市動保處處長嚴一峯表示，現要警戒的是中南部的養禽場與侯鳥的監測，因此中南部運上來的禽類需先經過檢疫關卡，獸醫會防疫檢測，運輸當中有異常將會通報，如發現個案將會進行預防性撲殺。他呼籲養禽場人員儘量不要跟水鳥、野鳥接觸，水禽跟陸禽不要混養。

動保處指出，H5N6在中國有傳人案例，但同樣發生疫情的日韓並無傳人案例發生，研判可能與私宰活禽有關，提醒民眾平時不要接近侯鳥與禽鳥、不買來路不明的禽鳥肉品、不自行宰殺禽鳥、不生食禽鳥類及蛋類食物，且不碰觸、販售、購買及攝食罹病禽鳥。

每年10月至隔年2月為候鳥季節，為防範H5及H7亞型禽流感，動保處都會至北市養禽戶進行防疫稽查，目前登記在案的養禽戶約25間，集中於士林、北投地區，主要飼養養殖雞，零星飼養鴨、鵝及火雞等。現持續至雞鴨鵝養禽場、公園綠地鳥禽聚集處、寵物鳥繁殖場、鳥店及活禽攤商等85處採樣監測點進行採樣檢驗，並要求養禽場及水禽場防鳥圍網全面補強。

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  • 台北市動保處防禽流感，中南部運上來的禽類需先經過檢疫關卡，由獸醫防疫檢測。圖為雲林禽流感疫情再起，進行撲殺。（雲林縣政府提供）

    台北市動保處防禽流感，中南部運上來的禽類需先經過檢疫關卡，由獸醫防疫檢測。圖為雲林禽流感疫情再起，進行撲殺。（雲林縣政府提供）

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