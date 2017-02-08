台東寒單第一炸 市長親上陣衣服炸破洞
2017-02-08 11:58
台東炮炸寒單爺今天首炸。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］台東鬧元宵最具震撼力的「炸寒單」，今天午上在台東市南京路首炸，台東市長張國洲親自上轎挨炸，衣服炸破洞，隨後由5人肉身寒單接力上陣，連炸20分鐘。今天起一直到12日，玄武堂天天有活動，另外一支邯鄲堂目前排定元宵當天5場次炮炸。
台東市公所今天在南京路舉辦鬧元宵宣傳活動，邀部分陣頭表演暖身，市長張國洲說，今年的元宵遶境從往年連續2天縮減為1天遶境，隔天定點表演，但熱鬧不縮水，歡迎全國各地民眾來歡渡元宵節。
上午在南京路熱鬧非凡，天師壇表演官將首，神威懾人，北極殿表演炮炸虎爺，鞭炮鋪成路，將軍轎踩著炮火一路前進，最後後在轎下放了大堆鞭炮，轟然巨響，火光黑煙衝天，幾乎燒轎。宣靈堂的跳鍾馗演的活靈活現。
護持寒單爺數十年的玄武堂上演炮炸肉身寒單爺，第一轎由張國洲親自上陣，未脫掉上衣，以正常穿著上轎，但鞭炮也真的往他身上丟，下轎後，衣服破了好幾個洞；張國洲今天小試身手，但從十幾歲少年時，就是肉身上陣的寒單爺，一次可在轎上挺過數十分鐘。
後續有5個肉身寒單爺上轎，主控大局的玄武堂堂主李建智觀察到前2炸炮火不夠密集，當場要炮手加足火力，續果然威力十足，炸到濃煙籠罩，白天幾乎變黑夜。
玄武堂接下來的炮炸活動大都在元宵及次日，接受商家及官方邀炸，但在今明兩天在正氣路堂本部舉辦東寒單文化研習營，10日晚則7點在海濱公園參加市公所舉辦的金雞報喜之夜，相關場次時地在台東市公所網站可查閱。另外，邯鄲堂在元宵當天已排定5場次炮炸。
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