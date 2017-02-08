承襲阿嬤古法 吳玟穎為孫做手工皂

2017-02-08 11:46

〔記者王秀亭／台東報導〕原本從事英文教學的吳玟穎，為減少年幼孫子接觸不良添加物，憶起兒時阿嬤用無患子做手工皂的過往，埋頭研究手工皂，不僅讓孫子清潔無負擔，更改善了困擾自己已久的富貴手問題，甚至越玩越開心，玩出皂黏土、乳液等周邊產品，為自已開創另類商機。

吳玟穎表示，自已是過敏體質，長期為富貴手所苦，吃藥、打針，用盡各種清潔用品，都無法改善，直到3年前孫子出生，擔心市售清潔用品多數含有化學添加物，影響孫子健康，嘗試自製手工皂。

吳玟穎說，家族龐大，阿嬤兒孫眾多，節省家庭開支，記得兒時阿嬤總是收集無患子，製作手工皂，因此對皂的製作並不陌生，在兒時經驗下，引用進口好油，開始研究手工皂的製作，自己試用後，富貴手症狀竟逐漸好轉，孫子也洗得開心，未出現任何皮膚症狀。

受到鼓勵的吳玟穎，手工皂做出興趣，還把傳統的黑芝麻油、蜂膠入皂，分享親朋好友，逐漸受到歡迎，為給孫子安全地玩創意，做出可揉捏成形的皂黏土，完全不擔心玩黏土時化學物品沾上手，捏塑皂黏土成形後，還能拿來洗手，她說，皂黏土很適合國小、幼兒園學童玩創意，常帶著孫子一起動手做。