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綻放陽明山 茶花展開幕

花卉試驗中心內罕見的成林茶花。（記者黃建豪攝）

2017-02-08  11:38

〔記者黃建豪／台北報導〕陽明山花季預定本週五（10日）開跑，今年由茶花展打頭陣，今日起 （8日）已在花卉試驗中心開展，與往常茶花都是以盆景呈現，要欣賞茶花成林的珍貴畫面，在台北市只有花卉試驗中心可見，網羅500多種國內外品種與花農培育的茶花，原本就是婚紗熱門景點，適逢西洋情人節的浪漫氛圍，還有甜蜜茶花隧道迎客。

花卉試驗中心位於仰德大道四段，中心內有茶梅區、山茶杜鵑區、茶花木棧道及各式茶花品種區，多數茶花已在原地栽種40年以上，品種繁多且樹大成林，在每年11月至隔年4月輪番盛開，除颱風天外，全年無休，由於園區內茶花盛開的景象宜人，幾乎每天都有新人到中心拍攝婚紗。

公園處處長黃立遠表示，中心從1949年即展開茶花栽培與研究工作，蒐集超過500種、8000餘株茶花，為全台規模最大的茶花展。

除了原地栽種的茶花外，今年參展茶花盆花共有68種，從常見的「台灣山茶」、顏色粉紅，花朵較大的「情人節」、顏色暗紅的「黑魔法」、花農從繡球花接踵的艷紅「陽光」等，知名茶花達人的私人珍藏一應俱全。

花卉試驗中心主任宋馥華表示，茶花展自8日揭開序幕後，2017陽明山花季也將在10日開跑，將一連持續至3月19日，為期38天，期間規劃夜櫻區、陽明山公園噴水池歡迎民眾上山漫步賞花。

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  • 陽明山上的花卉試驗中心茶花展今日起開展。（記者黃建豪攝）

    陽明山上的花卉試驗中心茶花展今日起開展。（記者黃建豪攝）

  • 顏色暗紅的茶花「黑魔法」。（記者黃建豪攝）

    顏色暗紅的茶花「黑魔法」。（記者黃建豪攝）

  • 花卉試驗中心內共有68種茶花盆花展示。（記者黃建豪攝）

    花卉試驗中心內共有68種茶花盆花展示。（記者黃建豪攝）

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