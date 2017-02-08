申請台身分證受阻 兩岸官、民助聯姻之女申領

2017-02-08 11:33

〔記者王俊忠／台南報導〕十五歲的兩岸聯姻之女鄧雲，因台籍父親與中國母親離婚，她出生後選擇我國國籍、但隨母親回中國住，今年過年前，鄧雲隻身到台灣向親人拜年、欲申辦我國身分證，卻因戶籍已被遷到中國，無法取得，後來透過台灣友人、民代、警方與中國台辦人員協助，終讓鄧雲申請取得身分證，順利返回中國。

據了解，十四年前，中國女子譚小梅嫁給台灣的鄧姓男子（現住在台南善化區），當年二人在屏東育有一女鄧雲（十五歲），鄧雲出生後選擇中華民國國籍，譚、鄧二人婚後兩年因故離婚，鄧雲約定由母親監護，隨母親回中國居住。

今年一月中旬，鄧雲獨自到台灣向爺爺、父親拜年，並欲申辦我國國民身分證，但因鄧雲隨母親長居大陸，在台灣無戶籍資料，未能取得身分證。

鄧雲母親譚小梅向在台灣經營警察公職補習班的友人徐強詢問，轉介到台南中華漕運文化協會理事長王伯群、市議員洪玉鳳求助，洪玉鳳協請中國東莞市台辦、市警局一一０勤務中心、善化派出所查證鄧雲身分無誤，最後到南市北區戶政事務所為鄧雲辦妥身分證。鄧雲順利取得我國身分證後分別向洪玉鳳、徐強、王伯群等人當面致謝再返回中國。