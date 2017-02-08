春旱來襲限水警報 經長：已討論北水南送

石門水庫枯水期的景點之一，阿姆坪「土地公廟」重新浮出水面。（資料照，記者李容萍攝）

2017-02-08 11:26

〔記者黃佩君／台北報導〕春旱來襲，經濟部昨召開水情會議。傳出若蓄水量未改善，21日石門水庫供水區恐進入一階限水，下月更可能祭出二階限水。經濟部長李世光今表示，目前已與北水公司討論北水南送事宜，台電也啟動水力發電應變措施，此外下個月開始將與氣象局進一步連線，掌握今年是否「空梅」情況。

近年梅雨季延後並縮短情況顯著，典型「春旱」後恐接「空梅」導致水荒。經濟部水利署昨宣布成立應變小組，表示去（106）年12月至今年1月份各地區降雨明顯偏少，其中北部石門水庫、中部鯉魚潭水庫及南部曾文水庫實際降雨量均只有歷年平均值的25%，水庫蓄水率已降至6成。

水利署表示，目前以新北市板新、林口、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄地區需加強關注。其中新北市板新、林口及桃園已於3日調整為代表水情稍緊的綠燈，而近日內若仍無明顯降雨，新竹及高雄將於13日轉綠燈；苗栗、台中、嘉義及台南將於23日轉為綠燈。

李世光今表示，經濟部自成立應變小組後，將每天隨時監控水情。目前已與北水公司洽談北水南送，台電也同時啟動整體水利發電應變措施與監控。過去台灣經常遇到春雨不如預期情況，希望藉此呼籲全民一起節水。

李世光也說，下個月經濟部就會和氣象局進一步連線、討論，自三月起關注今年梅雨季節預測，除了嚴密監控是否有空梅情況外，也開始調度農業 、民生、工業用水整體全面性整合。

降雨不如預期，石門水庫渴了、水位直直落。（資料照，記者李容萍攝）

永和山水庫水量已明顯進入枯水期。（資料照，記者許展溢攝）