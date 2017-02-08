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台鐵端新菜色 推出2款「喔熊組長便當」

觀光局與台鐵合作推新款喔熊組長便當。（記者鄭瑋奇攝）

2017-02-08  11:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為慶祝台灣觀光節，觀光局與台鐵局攜手合作，由超級任務組「喔熊組長」端出新菜色喔熊組長便當，今日試賣50個後，2月9日起正式開賣，每日限量100個。

明正式開賣 每日限量100個

喔熊組長春節期間在各地跑透透拚觀光，新年度與台鐵局餐旅服務總所合作研發台鐵便當新菜色，主打健康美味與台灣在地旅遊概念，以「喔熊組長」同名便當在觀光節發售。觀光局表示，便當菜色概念取自喔熊組長搭乘台鐵列車於各地旅遊，最後來到雲林台灣燈會賞花燈，並帶雲林名產花生當伴手禮。

台鐵局表示，喔熊組長便當有「喔熊梅花燒肉」及「黑米珍菇蔬食」2款新便當，「喔熊梅花燒肉便當」採用上等梅花豬肉為主菜，將梅花肉綁線定型，加醬油炸封汁，並使用秘汁滷製，冰存後切片入菜；副菜選用雲林特產土豆仁，配花椰菜、紅彩椒、玉米筍、四季豆、海苔絲及滷蛋等。

黑米珍菇蔬食便當選濁水溪沿畔盛產黑米為主食，搭配杏鮑菇、美白菇、洋菇、香菇、百頁滷豆腐及各式季節時蔬、菇類及蔬菜，為素食顧客提供營養與美味兼具的便當選擇。

喔熊組長便當於台鐵台北車站1樓西3門台鐵夢工場販售，明日慶祝觀光節首賣100個，每個特價80元；2月10日起恢復原價100元，每日10:00至13:00限量販售100個。

觀光局與台鐵合作推新款喔熊組長便當。（記者鄭瑋奇攝）

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