元宵節夜遊老淡水 聽故事還有獎品可拿

去年有很多人報名參與活動，了解淡水當地文化。（圖取自淡水重建街創意市集臉書）

2017-02-08 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕元宵節去哪裡玩？可以去夜遊「淡水第一街」-重建街，深度了解淡水在地文化，除了能重溫古老的故事，前100位報名的民眾，還可以得到福佑宮限定款「富貴雞」紙雕小提燈，參加者還有抽獎的機會喔！

重建街是淡水最古老的街道，當地有很多精采的故事和傳說，在2月11日晚上將會有專人帶大家夜遊沿途導覽，協辦單位「淡水香草街屋」負責人蔡以倫說，當晚走訪重建街、興建宮、清水街、祖師廟、二戰時期的防空洞、重建街同善公、福佑宮、淡水紅樓。

這個活動已舉辦了3、4年，蔡以倫說，踏查二戰時期的防空洞，裡面有許多老人的回憶，他們小時候會點著火把到防空洞探險，以往可能只能透過口述歷史，告訴兒孫過去的記憶，現在可以透過這個活動，和兒孫們實際到現場重溫回憶、讓子孫們更能了解當時的情景。

活動於2月11日晚上6點，在重建街14號淡水香草街屋前集合，現場報名即可，前100名報到的朋友還可以得到2017年福佑宮限定款「富貴雞」紙雕小提燈，另外還有機會可以抽中淡水在地店家提供的神秘禮物！

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淡水區重建街申請登錄「聚落」，為新北市首個案例。（資料照）