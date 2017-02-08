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扯！ 飯店疏失讓兩場婚宴強碰 還建議新人辦視訊婚禮

2017-02-08  11:42

〔即時新聞／綜合報導〕生命中往往只有1次的婚宴，竟因為飯店本身的疏失將要毀於一旦！台南有對新人去年初就向某間知名飯店訂位，要在今年2月底舉行婚宴，飯店卻在2月5日告知因為疏失讓同個場地在同樣時段有另場婚宴，建議新人改到較小的會場，擠不進去的賓客則可以看視訊婚禮。

1名女網友在PTT發文指出，飯店發現錯誤後聯繫她，提供了兩個替代方案，第1種就是換到小廳勉強擠一擠；第2種則是把午宴改成晚宴。但女網友表示，她與未婚夫請來的賓客眾多，若改到小的會場，擔心將影響到他們的用餐舒適度；而且婚禮在即，想要改時間恐怕許多賓客無法配合，更何況新秘、錄影、攝影、佈置等人員早就約好時間了。

在經過百般交涉後，飯店仍不願提供原訂挑高8米，可容納超過50桌位的國際廳，建議他們改到挑高3.6米、最多可擠45桌位的會場，擠不進去的桌次可以安排在飯店自助餐廳，以視訊方式觀看婚禮。

據《三立新聞》報導，男方的母親對此痛批「你以為我今天來賓是去看電視？」強調飯店的和解方案並不合理；飯店公關經理則對飯店出現行政疏失感到相當抱歉，目前仍在積極地與當事人協調。

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  • 台南某間知名飯店擺烏龍，1對新人去年初就訂位，要在本月底舉辦婚禮，現在卻被飯店告知同場地有另1場婚宴，建議新人改到較小的場地，進不去的賓客則可以看視訊。（圖擷自該飯店官網）

    台南某間知名飯店擺烏龍，1對新人去年初就訂位，要在本月底舉辦婚禮，現在卻被飯店告知同場地有另1場婚宴，建議新人改到較小的場地，進不去的賓客則可以看視訊。（圖擷自該飯店官網）

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