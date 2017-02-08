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送燈籠傳愛 民眾掏零錢助學

北台南家扶籌募助學金，今日在新營第一市場等地義賣。（記者王涵平攝）

2017-02-08  10:45

〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶籌募助學金，今日在新營第一市場等地義賣，第一市場還提供雞年小燈籠，民眾買滿百就送，吸引不少民眾掏零錢助學。

家扶今日在新營市第一公有市場、佳里京城銀行和永康郵局同步辦理「無窮世代助學義賣活動」，新營市第一公有市場免費提供義賣場所，還提供500個雞年造型燈籠，「你做公益，我送燈籠」，凡民眾購買家扶義賣品滿100元，即送燈籠1只。哈佛幼兒園也前往響應，捐出上個月義賣雞肉飯及跳蚤市場義賣所得3萬元，幼兒在現場捐銅板助學。

北台南家扶主任莊淑惠表示，目前扶助戶已逾1000戶約1800名兒少。多數的家扶兒開春後即將面臨註冊難關，呼籲社會大眾與家扶一起給孩子機會擁有對抗貧窮的勇氣。

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第一市場還提供雞年小燈籠，民眾買滿百就送，吸引不少民眾掏零錢助學。（記者王涵平攝）

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