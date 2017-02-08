這間公司徵才公告超狂！ 工作滿一年給雙倍薪水

2017-02-08 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名的網購服飾品牌lativ，前天在臉書粉絲頁PO出徵才公告，宣稱只要工作滿一年以上，薪水是其他公司同職位的兩倍以上，無論行政工作或電話客服都有可能到100萬年薪，瞬間吸引無數網友按讚和留言。

lativ臉書粉絲頁指出，公司堅持不上市，所以股東結構相當簡單，並把獲利直接和同仁分享。例如在其他公司的行政人員可能年薪是35萬元，但在他們這裡卻高達70萬至100萬元；外面一般客服年薪也許是37萬元，不過在lativ則是75萬至110萬。

lativ還說，公司提供每年1到2次的國外旅遊，已經去過馬爾地夫、大溪地等度假勝地。lativ指出，他們徵人主要看重的是工作態度和品德，學歷並非主要考量。

這樣的徵才聲明一PO出後，湧入大量網友直呼「良心企業」、「該換工作啦」、還有人除了行政和客服之外，頻頻詢問是否有其他的職缺。不過也有網友表示，不知道該公司內有多少人工作滿1年，如果不到1年就離職的話，那也領不到高額年薪了。