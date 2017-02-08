寒流明晨來襲 台南以北18縣市急凍
2017-02-08 10:43
中央氣象局發布低溫特報，明（9）日起至13日清晨各地將出現攝氏10度以下低溫，提醒民眾注意保暖。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷空氣明晨來襲，有機會成為入冬以來首波寒流，中央氣象局今針對台南以北、宜花及離島金馬等縣市發布低溫特報，明（9）日起至13日清晨各地將出現攝氏10度以下低溫。
氣象局表示，受寒流影響，明天開始到13日清晨各地氣溫偏低，台南以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖，將出現攝氏10度以下低溫，其他地區亦將出現10至12度的低溫，農漁養殖業須嚴防寒害，氣象局也提醒民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器具應注意室內通風，以免一氧化碳中毒；這是入冬以來氣象局第二次發布低溫特報。
另外受強烈東北風影響，氣象局同時針對全台17縣市發布陸上強風特報，包括台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域，將有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，提醒民眾注意。
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