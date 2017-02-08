展現東部新風貌！台東縣推招牌景觀改造
2017-02-08 10:15
［記者張存薇／台東報導］台東縣政府持續推動招牌景觀改善，今天舉行「小招牌大景觀」設計思考會議，邀設計、廣告業者參與，希望逐步讓台東市區街道展現新氣象。
副縣長陳金虎指出，去年尼伯特風災後，台東市區滿目瘡痍，非常凌亂，重建第一步就是廣告招牌的改善，縣府爭取到指定用途善款，希望營造最新的招牌風貌，除了讓店家生意更好、更有質感，也讓台東展現和西部不一樣的小城市新風貌。
縣府建設處已選定光明路做為示範街區，共有20戶商家加入，設計師實地走訪、與商家討論後，再設計出符合規範、小而美的新招牌，預計3月底完成。今天的「小招牌大景觀」設計思考會議除有廣告設計業者經驗分享、交流，也會走訪光明路，希望未來能從店家形象、故事出發，設計出有質感又美觀的招牌。
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