寒流來襲高山降雪？吳德榮：2時間點機率高

氣象專家吳德榮說，今晚至明晨合歡山水氣較多，飄雪的機率較高。圖為去年1月合歡山降雪情景。（資料照，記者佟振國攝）

2017-02-08 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷空氣明晨南下，今晚鋒面先報到，氣象專家吳德榮提醒北台灣民眾，今晚天氣轉為有局部雨，明晨北部、東半部陸續轉為有雨的天氣，氣溫急劇下降、愈晚愈冷。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，今天白天各地天氣溫暖穩定，晚上鋒面接近，北部、東半部陸續轉為有雨天氣，明晨開始寒流南下，氣溫將驟降，雨勢將在明晚趨緩，轉為乾冷的天氣型態；吳德榮強調，這波「寒流」不但是入冬以來最強、且持續時間長達5、6天（9日至14日清晨），請大家一定要注意保暖。

至於民眾所關心的高山有無機會降雪，吳德榮說，據目前的模擬顯示，高山飄雪機率比較高的2個時間點，分別是今晚至明晨的玉山、合歡山，其中合歡山水氣略多於玉山，飄雪的機率相對較高，另一個時間點是明天午後的太平山，不過由於水氣模擬具有較大的不確定性，仍有待觀察。