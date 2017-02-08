外食費漲幅擴大 月增率創近21個月新高
2017-02-08 09:55
主計總處表示，1月外食費漲幅確實較大，但是否受到一例一休影響，還要再觀察。 （資料照，記者盧賢秀攝）
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布1月消費者物價指數（CPI）年增率2.25％，為近11個月以來新高，除了油料費大漲2成7、水果續漲逾2成，外食費漲幅也擴大。主計總處表示，1月外食費漲幅確實較大，但是否受到一例一休影響，還要再觀察。
主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰表示，1月外食費年增率1.6％，為近9個月新高；月增率則是0.39％，為近21個月新高；外食費漲幅擴大，有一部分是受到春節因素影響，至於是否受到一例一休的影響，還要再觀察一段時間，目前整體物價表現仍屬「平穩」。
主計總處調查，1月CPI較上年同月漲2.25％，主要是今年農曆春節落在1月，水產品及肉類等應節商品價格相對上年偏高，加上部分服務費用（保母費、旅遊團費、計程車資及理容服務費等）循例加價，水果也受上年天候因素影響供量而價漲，加上外食費、水費及油料費價格調漲所致。
不過，蔬菜、蛋類、家庭用電、燃氣、通訊費與3C消費性電子產品價格較上年低，抵銷部分漲幅，若扣除春節循例加價的服務類（約影響總指數上漲0.64個百分點），1月CPI上漲幅度為1.61％。
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