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塑膠米流通市面？ 食藥署闢謠

2017-02-08  09:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕日前網路影片流傳，有些米不是種出來的，而是「塑膠米」在市場流通？食品藥物管理署出面闢謠，指出那是「聚丙烯（PP）塑膠粒的製程，反被誤解為稻米」。

食藥署表示，日前被瘋傳的塑膠米影片，其實是聚丙烯（PP）塑膠粒的製程，是提供工業射出成型之原料，用來回收塑膠再生利用，俗稱「二次料」。

另外，農糧署也對外說明，稻榖收穫後經礱碾製成白米，每顆米粒形狀會因生長特性而略有不同，胚芽缺口也大小不一，自然生長的米粒易有背溝，並具光澤，煮熟後具淡淡香氣，柔軟順口，不易被假造，消費者以肉眼即可容易辨識，不致混淆。而且使用塑膠製造白米並不符合成本考量，因此希望民眾不要過度恐慌。

依據糧食管理法規定，市場銷售糧食不得有內容物攙偽假冒情形，違反者處20萬元以上、400萬元以下罰鍰，並按次處罰。

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  • 農糧署對外說明，白米每顆米粒形狀會因生長特性而略有不同，胚芽缺口也大小不一，自然生長的米粒易有背溝，並具光澤，煮熟後具淡淡香氣，柔軟順口，不易被假造，消費者以肉眼即可容易辨識，不致混淆。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    農糧署對外說明，白米每顆米粒形狀會因生長特性而略有不同，胚芽缺口也大小不一，自然生長的米粒易有背溝，並具光澤，煮熟後具淡淡香氣，柔軟順口，不易被假造，消費者以肉眼即可容易辨識，不致混淆。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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