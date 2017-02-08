1月物價漲幅近1年新高 油料費大漲2成7

物價漲不停！行政院主計總處上午公布1月CPI年增率2.25％，為近11個月新高，其中水果仍大漲逾2成。（記者鄭琪芳攝）

2017-02-08 09:17

〔記者鄭琪芳／台北報導〕物價漲不停！行政院主計總處上午公布1月消費者物價指數（CPI）年增率2.25％，為近11個月以來新高；其中，油料費大漲27.13％，為近84個月最大漲幅，水果仍大漲20.35％，蛋類則下跌11％，蔬菜也下跌7.44％。

根據主計總處調查，1月CPI較上年同月漲2.25％，主要是今年農曆春節落在1月，水產品及肉類等應節商品價格相對上年偏高，加上部分服務費用（保母費、旅遊團費、計程車資及理容服務費等）循例加價，水果也受去年天候因素影響供量而價漲，加上外食費、水費及油料費價格調漲所致。

不過，蔬菜、蛋類、家庭用電、燃氣、通訊費與3C消費性電子產品價格較上年低，抵銷部分漲幅，若扣除春節循例加價的服務類（約影響總指數上漲0.64個百分點），1月CPI則上漲1.61％。

主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰表示，若扣除蔬果及能源後，1月核心CPI上漲1.65％；若再扣除春節循例加價的服務類，則漲幅約為1％，目前整體物價表現還是「平穩」。