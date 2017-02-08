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02台北 04台中 07高雄 那01到底在哪裡？

2017-02-08  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕手機撥打市內電話，一定要加上電話區碼，基隆、台北是02，桃竹苗是03，一直到屏東的08，但獨獨就是少了01，你知道台灣電話區碼的01給誰了嗎？

xinmedia」網站提供的資料顯示，在國民政府還沒完全遷台時，就成立了「郵電管理委員會」，當時想收復失土的國民政府把位置留給中華民國首都南京，「臨時首都」台北就只能退而求其次，被設為02了。

另外，中國電話區碼將首都北京設為010，其他直轄市、中心區域城市為「02字頭」的三位區號，像是020為廣州、021是上海，一直到029的西安，不過中間卻少了026，中國就把這「026」留給台北。

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  • 台灣電話區碼一覽。（圖截取自網站）

    台灣電話區碼一覽。（圖截取自網站）

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