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寒流持續5天 彭啟明：不會發生極端低溫

天氣風險公司總經理彭啟明撰文指出，今晚到週四是這波降溫幅度最大的時候，寒流將持續近5天。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）

2017-02-08  08:43

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，明天凌晨寒流南下，中部以北及宜蘭低溫將剩12至14度。天氣風險公司總經理彭啟明在網路撰文指出，今天晚上到週四（9日）是這波降溫幅度最大的時候，寒流將持續近5天，北部沿海空曠區與花東縱谷最低溫將下探7至8度。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」貼文寫到，今天下半天開始，北部天氣將開始逐漸改變，入夜冷空氣前緣的鋒面雲系接近台灣北部，陸陸續續將會有雨勢，越往北會越明顯，溫度也同時開始下滑，預期週四清晨和今天清晨可能就有3、4度的差距。

今天晚上到週四是這波降溫幅度最大的時候，週五（10日）清晨到週六（11日）是這波冷空氣影響台灣最強的時間，而低溫影響時間長達4到5天，從週四開始到下週一（13日）都會有感覺，北部沿海空曠區與花東縱谷最低溫將下探7至8度。

貼文還說到，不過這波冷空氣和去年1月相比，強度、時間及影響範圍還是有不少差異，另外水氣也明顯減少，除了今天晚上到明天上午有水氣外，很快轉為偏乾冷的型態，不至於發生去年的極端低溫以及降雪的災情。

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  • 貼文還說到，這波冷空氣不至於發生去年的極端低溫以及降雪的災情。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）

    貼文還說到，這波冷空氣不至於發生去年的極端低溫以及降雪的災情。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）

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