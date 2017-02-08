明天凌晨寒流南下 10日起北部低溫恐下探8度

氣象局指出，明天凌晨起寒流南下，中部以北及宜蘭低溫將剩12至14度，10日後北部低溫還可能下探8、9度。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-08 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，在東北季風影響下，今天各地天氣大多是多雲到晴，溫度方面，各地清晨大多在14至17度，白天可達20多度，明天凌晨起寒流南下，中部以北及宜蘭低溫將剩12至14度，本週五（10日）之後北部低溫還可能下探8、9度。

氣象局表示，今天上午各地天氣大多是多雲到晴，中午過後在北部、東半部及中部山區將有短暫雨，苗栗以北降雨機率愈晚愈高。溫度方面，各地清晨大多在14至17度，白天高溫北部22度左右，花東及中南部可達24至26度，中南部日夜溫差偏大。

明天（9日）凌晨起寒流南下，中部以北及宜蘭一早溫度僅剩12至14度，南部及花東15至17度，10至13日北部低溫將下探至8、9度，中南部10、11度，花東也僅12、13度。天氣方面，9日上半天在北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，之後水氣會減少轉為乾冷型態，僅東半部及北部山區有零星降雨。

空氣品質部分，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 22 12 ~ 25 12 ~ 23 17 ~ 24

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

今日全台各地氣溫圖。（圖擷自中央氣象局）

今天全台各地紫外線多為低至中量級。（圖擷自中央氣象局）