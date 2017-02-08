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02/08 各報重點新聞一覽

交通部長賀陳旦拍板要求郵局週六持續服務，中華郵政政策急轉彎昨日宣布，兩百多家週六有營業郵局將全部維持週六營業。（資料照）

2017-02-08  06:23

自由時報

週六郵局 維持全部營業

勞基法一例一休新制實施，鑑於排假困難、人事成本增加，中華郵政公司一度宣布週六營業郵局將大減一半，統聯客運等部分客運業者則宣布下週調漲票價；但經交通部強力介入協調，中華郵政政策急轉彎而於昨日宣布，兩百多家週六有營業郵局將全部維持週六營業；而包括統聯在內的八家國道客運業者，則可望全部配合延後至三月一日後再調整票價。

詳見週六郵局 維持全部營業

國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費

空軍、中科院昨在中科院航空研究所簽署新型高教機「委製協議書暨合作備忘錄」，正式啟動新型高教機國造政策。總統蔡英文與會致詞時表示，我國自IDF戰機之後，「國機國造」已原地踏步近卅年，我國航太產業不只被其他國家趕上，也面臨人才流失、斷層等嚴重問題，政府務必帶領國人重新發展國防產業，「我們沒有另外的卅年可以浪費」。

詳見國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費

許厝學童遷校TdGA反升與蛋有關 專家質疑

雲林縣橋頭國小許厝分校學童尿液中硫代二乙酸（TdGA）濃度偏高，國衛院過去研究質疑與六輕氯乙烯（VCM）有關，儘管外界對研究方法與結論仍有質疑，行政院仍要求許厝學童遷校安置。但國健署委託成大教授李俊璋所做檢測與調查昨出爐，指學童尿液TdGA偏高，但無法證實與VCM的關聯，問卷調查更顯示，可能與學童吃的蛋有關；環保署則公布許厝分校空污監測，更指VCM很微量、只能算「未檢出」，似乎在在打臉國衛院研究；然而這份報告也遭專家會議質疑科學性不足，許厝遷校爭議勢必再起。

詳見許厝學童遷校TdGA反升與蛋有關 專家質疑

蘋果日報

今晚觸台 寒潮爆發

入冬以來首波寒流明起發威，中央氣象局預警這波寒流有「寒潮爆發」特徵，今晚北風前緣抵達台灣後，明全台急速降溫，一路冷到下周二，今晚到明早太平山、合歡山有機會降雪，後天到周六是寒流影響最明顯時刻，周六北部低溫下探8℃，中部以北部分地區體感溫度最低僅剩5℃，提醒民眾注意禦寒，農漁業嚴防寒害。

暴走準義消：你家別火燒厝

準義消加油暴走挨轟不任用！台中市蔡姓準義消人員前天穿消防工作服，騎機車加油，因不滿站員要他駛離汽車專用加油車道改至機車道，他口氣不佳擺明趕著去救災，還要求找主管來處理，一旁民眾看不下去指責，蔡男嗆聲：「你家就不要火燒厝！」惹批「義消就可以耍特權嗎！」蔡男昨晚對損及消防隊形象致歉，義消分隊也決定不任用他。

聯合報

國道客運齊喊漲 交通部踩煞車

「一例一休」後客運業成本大增，國道客運紛喊漲，統聯客運前天公告二月十三日起調漲九成路線，最大漲幅高達六成八，國光、首都客運也傳要調漲票價，但交通部昨以「回應社會期待」為由，逐一協調八家已核定票價的國道客運業者，延到三月一日調漲，業者陷長考。

在美難民 寒冬徒步遷徙加國

去年川普當選後曾引發美國人民一波移民加拿大的熱潮，而如今愈來愈多身在美國的難民，由於擔心總統大選過後的美國社會將更加仇外，紛紛長途跋涉徒步前往加國。

中國時報

旱象持續擴大 8縣市水情吃緊

缺水範圍擴大！經濟部昨日召開水情會議，決議如果近日沒有明顯降雨，未來兩周新竹、苗栗、台中、嘉義、台南與高雄水情燈號將上調為「吃緊」綠燈，加上桃園、新北板新月初就進入綠燈，總計全台有8縣市水情吃緊。

288家郵局 周六營業半天

因應一例一休，原先中華郵政公司規畫，全國287個周六營業半天郵局將減半，營業時間延至下午4點。因民眾抱怨，交通部也有意見，郵政公司政策大轉彎，昨宣布自2月25日起在原本287個郵局外，加上高雄佛公郵局每月第2個周六營業半天，使周末營業郵局最多達288個，所需加班費約2億元，由公司自行吸收。

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  • 總統蔡英文（左五）昨出席「新型高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，與國防部長馮世寬（右四）等一同完成啟動儀式。（記者黃耀徵攝）

    總統蔡英文（左五）昨出席「新型高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，與國防部長馮世寬（右四）等一同完成啟動儀式。（記者黃耀徵攝）

  • 許厝學童尿液研究比較表。

    許厝學童尿液研究比較表。

  • 拉警報水庫之水情與可能影響區域。

    拉警報水庫之水情與可能影響區域。

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