永和山水庫供水拉警報 頭份、竹南用戶恐受波及
永和山水庫水量已明顯進入枯水期。（記者許展溢攝）
［記者許展溢／苗栗報導］全台近來少降雨，主要供給頭份市、竹南鎮及支援新竹香山地區家庭、工業用水的頭份永和山水庫，蓄水量只剩不到7成，水位如持續將低，恐波及以上區域用戶，甚至間接影響農民春耕。台灣自來水公司第三區管理處副處長謝張浩指出，預計2月23日苗縣水情燈號，將由藍燈轉為綠燈，面臨吃緊狀態。
春雨遲不報到，有效容量為2810萬立方公尺的永和山水庫，已明顯出現枯水風貌，據經濟部水利署水庫蓄水、即時水情統計，目前水位為78.96公尺、有效蓄水量為2037萬立方公尺、蓄水量百分比為68.09％。
謝張浩表示，永和山水庫每天需供給頭份、竹南共11.5萬噸用水，及支援香山3萬噸，連日因新竹缺水嚴重，也擴大支援至6萬噸。
永和山水庫水源主要來自中港溪支流南庄溪，由田美攔河堰攔水經11公里導水路引入，為離槽水庫。水利署數據顯示，永和山水庫最近3個月降雨量為146毫米跟去年同期277毫米相比，差了131毫米。
頭份市農會總幹事陳貴生說，頭份農耕因地形關係，用水大部分雖取自新竹縣峨眉鄉大埔水庫，及苗縣中港溪流域，但與永和山水庫面臨同樣困境，因中港溪連日水量持續降低，已影響部分農民耕作，如元宵節後情況沒改善，影響層面恐擴大。
永和山水庫目前每天加總至少需出水17.5萬噸，謝張浩表示，目前水量僅維持7成不到，連續好一陣子水量「只出不進」，預計2月23日水情燈號將從藍燈變綠燈，如再不下雨，則將進入第一階段限水黃燈，最糟糕狀況則是橙燈第二階段限水，及最後第三階段限水紅燈。
謝張浩強調，苗栗水情燈號將由藍轉綠，但暫時不會有減壓、停止供水狀況，接下來會持續觀察進、出水量，並成立應變小組，提前因應恐到來的旱象。
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