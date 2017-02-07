| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
 首頁 > 生活

女看男友手機驚見路人美腿偷拍照 讓她無法接受

2017-02-07  23:53

〔即時新聞／綜合報導〕能接受男友偷拍路人嗎？PTT有名女鄉民在日前發文，表示他上週日拿男友手機看，發現男友和朋友偶爾會偷拍路人的腿彼此討論分享，照片大多是女生的背影，讓她無法接受，詢問大家「是我太小題大作嗎？」文章PO出後，引發熱議。

原PO表示，她拿男友的手機玩，想找以前的照片來看，所以點到了男友和朋友的聊天內容，意外發現了男友和他朋友有偷拍路人腿的習慣，讓她完全無法接受。

原PO說，她冷靜一天後和男友溝通，男友說，他和朋友都是「腿控」，所以看到很漂亮、勻稱的腿就會互相分享，從大學開始就這樣，但「久久才一次」，拍完也不會再回去看，沒想到會讓女友不舒服及不開心。

原PO表示，她能理解男生看到美女都會想多看幾眼，詢問大家「但這樣偷拍與朋友分享真的正常嗎？還是我太小題大作了？」

文章PO出後，引發熱議，不少鄉民紛紛加入討論，有人認為「小題大作」、「拍路人腿又不違法，想太多了」、「男生多少都會想分享美好的事物給朋友」；不過也有人認為很誇張，表示「我女的，一點也不想被偷拍好嗎」、「不正常啊！妳還不逃嗎？」引發正反雙方議論。

廣告
  • PTT有鄉民發文，表示發現男友會偷拍女路人的腿，再和朋友分享，讓她相當不能接受。（情境照）

    PTT有鄉民發文，表示發現男友會偷拍女路人的腿，再和朋友分享，讓她相當不能接受。（情境照）

  • 原PO表示，她能理解男生看到美女都會想多看幾眼，詢問大家「但這樣偷拍與朋友分享真的正常嗎？還是我太小題大作了？」（圖擷取自PTT）

    原PO表示，她能理解男生看到美女都會想多看幾眼，詢問大家「但這樣偷拍與朋友分享真的正常嗎？還是我太小題大作了？」（圖擷取自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： PTT 手機 男女 男女版
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：女看男友手機驚見路人美腿偷拍照 讓她無法接受


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.