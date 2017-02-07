女看男友手機驚見路人美腿偷拍照 讓她無法接受

2017-02-07 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕能接受男友偷拍路人嗎？PTT有名女鄉民在日前發文，表示他上週日拿男友手機看，發現男友和朋友偶爾會偷拍路人的腿彼此討論分享，照片大多是女生的背影，讓她無法接受，詢問大家「是我太小題大作嗎？」文章PO出後，引發熱議。

原PO表示，她拿男友的手機玩，想找以前的照片來看，所以點到了男友和朋友的聊天內容，意外發現了男友和他朋友有偷拍路人腿的習慣，讓她完全無法接受。

原PO說，她冷靜一天後和男友溝通，男友說，他和朋友都是「腿控」，所以看到很漂亮、勻稱的腿就會互相分享，從大學開始就這樣，但「久久才一次」，拍完也不會再回去看，沒想到會讓女友不舒服及不開心。

原PO表示，她能理解男生看到美女都會想多看幾眼，詢問大家「但這樣偷拍與朋友分享真的正常嗎？還是我太小題大作了？」

文章PO出後，引發熱議，不少鄉民紛紛加入討論，有人認為「小題大作」、「拍路人腿又不違法，想太多了」、「男生多少都會想分享美好的事物給朋友」；不過也有人認為很誇張，表示「我女的，一點也不想被偷拍好嗎」、「不正常啊！妳還不逃嗎？」引發正反雙方議論。