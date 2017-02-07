桃園燈會環湖放閃 這3個狀況消防隊最擔心

桃園燈會環湖放閃。（記者李容萍攝）

2017-02-07 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕今年桃園燈會10日至19日將於龍潭大池登場，消防局第四大隊龍潭消防分隊面對燈區環湖放閃不敢大意，今天在龍潭大池舉辦搶救演練，針對民眾賞燈可能遇到的3個突發狀況演練，也呼籲民眾賞燈時注意自身安全以避免意外發生。

狀況1，針對民眾民眾於觀賞燈會時，身體不適，會由救護機車抵達現場實施初步檢傷，待救護車抵達後，後送患者。

狀況2，針對施放高空煙火，散落火星不慎引燃南天宮附近商家，立即出動救災機車實施初步滅火，待消防車輛抵達後，實施後續滅火搶救。

狀況3，最擔心賞燈民眾拍照不慎落水，現場模擬民眾於九曲橋上拍照不慎落水，救難協會立即出動前往救援，將落水民眾送至前進指揮旁大傷處理區，立即由救護車後送責任醫院。

消防局第四大隊大隊長黃世忠呼籲民眾在欣賞燈會及燦爛煙火的同時，應注意自身安全以避免意外發生。