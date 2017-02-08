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醉教授獲救揮打消防員 坦承無意識願致歉

2017-02-08  00:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕5日凌晨一起牡丹鄉高士村酒醉民眾墜落邊坡事件，意外扯出案外案，現場義消爆料受傷的是某科大知名教授，警消救援時遭他不斷揮打，事後教授坦承可能受傷後無意識行為，致電向消防隊員致歉，滿州消防分隊不願追究，也呼籲民眾尊重執行公務的消防救護人員。

教授受訪時一度否認受傷，後來坦承當時受傷無意識，不知道發生什麼事情，「如果當時真的造成消防員傷害，願意向警消致歉，絕不是故意的！」

「他當時完全失控，口中胡亂大罵，還揮打三名救護員！」不滿同事遭打的現場義消人員說，這名50歲傷者當時後腦受傷，加上渾身酒氣，警消要將他固定上擔架時，一名警消左手臂被抓打到嚴重烏青，另名甫新婚的警消，則險下體不保，因墜落地點無閃躲空間，只能救人為先，忍下受揮打的疼痛。

現場義消人員說，不僅傷者胡亂揮打，在邊坡上觀望的親友，還有人口氣差又混身酒氣，大罵警消到場救援時間太慢，「不能喝就不該喝，浪費社會資源，還差點妨礙公務！」

相對於氣憤的義消人員，一名參與救援的警消則為教授緩頰，他說，傷者頭部受傷，救援時疼痛慘生激烈躁動，遭揮打的過程，應該是無意識疼痛產生的，會接受教授道歉，不會追舊傷者責任，只希望民眾多體諒辛苦出勤救援的警義消。

案發現場一名教授友人表示，教授當天到高士訪友，酒量不好加上當天與家人爭吵有點情緒，徒步走到戶外才會跌落邊坡，受救援當時絕對沒有刻意攻擊救援的警消。

「教授在校內專業度高，相當受學生歡迎。」任教的校方副校長指出，這名教授在校任教超過十年，幾年前升任教授擔任過系主任，在校外專業研究也頗受肯定，初步了解，這起意外屬春節旅遊的個人行為，教授也頗感懊悔，願向辛苦消防人員致歉。

這起事件發生在4日晚間11時35分，警消出動5車11人到場佈架繩索垂降方式，在5日零時38分救出傷者，頭部10公分撕裂傷送往南門醫院後，因頭部傷勢再轉送高雄，救援過程因墜落地點狹小，僅容3名警義消垂降固定傷者完成救援。

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  • 這名教授專業度高，校內外極受好評。（取自校方網站，記者蔡宗憲翻攝）

    這名教授專業度高，校內外極受好評。（取自校方網站，記者蔡宗憲翻攝）

  • 教授墜落10公尺邊坡。（記者蔡宗憲翻攝）

    教授墜落10公尺邊坡。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 教授墜落10公尺邊坡待援。（記者蔡宗憲翻攝）

    教授墜落10公尺邊坡待援。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 教授墜落10公尺邊坡，警消垂降拉起，傳出過程遭揮打。（記者蔡宗憲翻攝）

    教授墜落10公尺邊坡，警消垂降拉起，傳出過程遭揮打。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 消防隊員左臂遭揮打烏青。（記者蔡宗憲翻攝）

    消防隊員左臂遭揮打烏青。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 教授受訪後親自致電向滿州消防分隊致歉。（記者蔡宗憲攝）

    教授受訪後親自致電向滿州消防分隊致歉。（記者蔡宗憲攝）

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