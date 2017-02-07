不用套又不用綁 男性節育可望用「避孕凝膠」
2017-02-07 23:43
美國帕薩默斯基金會近日證實避孕凝膠「Vasalgel」通過靈長類的避孕測試；研究團隊把16隻注射過Vasalgel的公猴，放回原族群並觀察2年，結果沒有任何公猴讓母猴懷孕。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國帕薩默斯基金會（Parsemus Foundation）研發的男性避孕凝膠「Vasalgel」，只要注入男性的輸精管內，就能阻止精子排出、有效避孕；帕薩默斯基金會近日已完成了靈長類的實驗測試，未來通過人體實驗後，就可望能提供人類新的避孕選擇。
綜合媒體報導，帕薩默斯基金會近日證實避孕凝膠「Vasalgel」通過靈長類的避孕測試；研究團隊把16隻注射過Vasalgel的公猴，放回原族群並觀察2年，結果沒有任何公猴讓母猴懷孕，確認Vasalgel的確可以有效阻止精子排出。
研究團隊表示，已在進行下一階段的實驗，確任Vasalgel是否可自公猴體內完全移除。過去研究團隊曾在兔子的實驗中，成功利用碳酸氫鈉溶液把避孕凝膠沖洗出來。未來研究團隊並將申請進行人體實驗，Vasalgel可望成為人類可逆性避孕方法的新選擇。
避孕凝膠「Vasalgel」是種高分子凝膠，注入男性的輸精管後，會阻擋精子通過，但不會擋下其他液體，而精子被卡在凝膠上時，也會被凝膠慢慢吸收分解；此外，只要移除凝膠，男性的精子就能繼續傳宗接代的功能。
目前男性常用的節育措施有戴保險套、輸精管結紮手術，但保險套是短期的避孕措施，無法達到百分之百的避孕效果，並有許多人抱怨保險套會影響歡愉；若是「Vasalgel」未來成功上市，將會是保險套、結紮手術推出數十年以來，首個男性避孕新選擇。
相關影音請見︰
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 內溪大排上千綠鬣蜥出沒 民虧變「侏羅紀公園」
- 占中市府千坪土地45年 救國團敗訴
- HBL》林宥嘉現身支持 進球太high加碼送冠軍演唱會門票
- 【愛讀書】 《佛蒙特沒有咖哩》
- 再抱強國大腿！劉樂妍扯勸免改鈔票用人民幣
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- NBA》無照又逆向駕駛 前球星被處3年緩刑
- 台紙派系大鬥法 警方澄清未介入
- 日本豐田、鈴木汽車宣布結盟
- 國民黨主席選舉激戰 黑幫集體申請入黨
- 試委阻年改 民進黨擬修法砍人數
- 精品集團高層接棒 歷峰迎接新年新象
- 又一券商遭駭客勒索 金融業全面戒備
- 自由廣場》計程車業的春天 還早
- 不要鐵齒!酒駕非動力腳踏車 南投警照開單
- 工作家庭兼顧 夫妻檔聯手做托育
- 威剛元月營收增10.72％ Q1續強
- 收費有利弊 動保團體籲做好配套
- 《台少盟呼籲》修法保障未滿18歲勞動權
- 監守自盜90多萬 他竟稱掃地不小心撞開保險箱
- 竹縣、竹市農會總幹事 同額登記
- 潘武雄專訪》讀勵志書找FU 座右銘「武」夠陽光
- 好省！土豪哥自費戒毒 比一晚W飯店便宜96倍
- 收假症候群 恐引發焦慮性憂鬱症
- 《明天搶票》費玉清攻蛋加場 勇拚20.5小時連唱2場
- 睡遍官夫人 央視前主播涉賄判刑
- HBL》普門強打內線 差點誤事
- 15處外資違法炒房 澳政府勒令售出
- 動私刑逼脫衣 錄影貼LINE分享
- 周興哲天堂遊一遭 靠電玩救命
- 男下體卡鋼環 羞求消防隊解套
- 超商保「員工誠實險」防財損
- 大里公一懸宕40年 跨區市地重劃解套
- 矽品研發副總馬光華 跳槽艾克爾
- 霸王級壽菊盛開 罕見紫蝶花也飛舞
- 溜冰場埋魚屍波及 札幌雪祭「魚冰」縮小展出
- HBL》想幫「大頭」拚 泰山譚傑龍扼腕
- 潘武雄專訪》走出京奧惡夢 想打2020東奧
- 2017年職場星座運勢（下）
- 寵物不吃飯她也不能吃? 印尼女外勞疑受虐
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不用套又不用綁 男性節育可望用「避孕凝膠」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分