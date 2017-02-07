不用套又不用綁 男性節育可望用「避孕凝膠」

美國帕薩默斯基金會近日證實避孕凝膠「Vasalgel」通過靈長類的避孕測試；研究團隊把16隻注射過Vasalgel的公猴，放回原族群並觀察2年，結果沒有任何公猴讓母猴懷孕。（法新社）

2017-02-07 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國帕薩默斯基金會（Parsemus Foundation）研發的男性避孕凝膠「Vasalgel」，只要注入男性的輸精管內，就能阻止精子排出、有效避孕；帕薩默斯基金會近日已完成了靈長類的實驗測試，未來通過人體實驗後，就可望能提供人類新的避孕選擇。

綜合媒體報導，帕薩默斯基金會近日證實避孕凝膠「Vasalgel」通過靈長類的避孕測試；研究團隊把16隻注射過Vasalgel的公猴，放回原族群並觀察2年，結果沒有任何公猴讓母猴懷孕，確認Vasalgel的確可以有效阻止精子排出。

研究團隊表示，已在進行下一階段的實驗，確任Vasalgel是否可自公猴體內完全移除。過去研究團隊曾在兔子的實驗中，成功利用碳酸氫鈉溶液把避孕凝膠沖洗出來。未來研究團隊並將申請進行人體實驗，Vasalgel可望成為人類可逆性避孕方法的新選擇。

避孕凝膠「Vasalgel」是種高分子凝膠，注入男性的輸精管後，會阻擋精子通過，但不會擋下其他液體，而精子被卡在凝膠上時，也會被凝膠慢慢吸收分解；此外，只要移除凝膠，男性的精子就能繼續傳宗接代的功能。

目前男性常用的節育措施有戴保險套、輸精管結紮手術，但保險套是短期的避孕措施，無法達到百分之百的避孕效果，並有許多人抱怨保險套會影響歡愉；若是「Vasalgel」未來成功上市，將會是保險套、結紮手術推出數十年以來，首個男性避孕新選擇。

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