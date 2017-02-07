百年木構福廠搭建好 客家左堆佳冬「做福拜新丁」
福廠門聯「昨夜弄燈兼弄月，今朝添歲又添丁」，橫批「慶賞元宵」，十分應景。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕客庄在元宵節前，都會有「做福」的儀式，佳冬鄉的六根庄（佳冬、六根兩村）的三山國王廟，則是保存了獨步全台的木構「福廠」，在今天請來伯公、主神及天公入內安坐，但硬體能夠保存，3年前開始卻連缺了2年爐主，繼去年有爐主承接後，今年爐主更是由三山國王廟對面三級古蹟「蕭家古厝」後代承接，別具意義。
佳冬六根庄每年正月十二舉辦做福，正月十日先由耆老志工搭建福廠，十一日一早信眾推神轎、吹八音，請各伯公壇伯公入福廠，有新生兒的居民家庭，家長攜來新丁餅或新丁粄敬獻伯公和主神，晚間由爐主宴請全庄長者「食福」（又稱老壽宴或福宴），隨後還有聯歡晚會，讓居民熱鬧一翻。
今天晚間約9點半，則是「做福拜新丁」中的重頭戲「拜天公」，由今年的爐主蕭國光與廟方執事人員等，一同祭拜天公，感謝神明過去一年庇佑。
明天一早信徒則會以隆重的九獻禮祭拜伯公，去年元宵後首位出生的新丁代表必須到場，儀式完畢後再由其他新丁家庭「拜新丁」，生下男丁的家庭製作了新丁粄以及各項祭品，前來福廠向神明祈福、答謝，排行首位的新丁廟方會發給一個紅包祝賀。接著新丁家庭向厝邊頭尾分送新丁餅，象徵生下新丁的喜悅。
六根庄的福廠是從清光緒2年的福杉，歷史悠久，不過硬體建設保存悠久，但負責福宴、頒給新丁紅包、搭建福廠及供品等費用的爐主，近幾年隨著經濟不景氣加上少子化，以往要比賽擲筊才能決定的大事，3年前卻開始無人承接，改由廟方當爐主，不過從去年開始，經商有成的庄內子弟曾令鋒和蕭國光先後接下爐主，傳承傳統。
「我出生時，爺爺也當爐主！」，原來今年爐主蕭國光出生被家長帶來拜新丁時，他的祖父、佳冬聞人蕭秀球就擔任爐主，就在三山國王廟對面50公尺的「蕭家古厝」子弟，於時隔近70年後再度「挾爐主」，別具意義，蕭國光說，每年都回來參加作福，去年家中「出丁」，希望回鄉奉獻，宴請村中長者、發紅包給六根子弟，盡自己的一分力，讓傳統沿續，也期盼能為老庄頭帶來更興盛與繁華。
茄冬文史協會理事長楊景謀表示，佳冬在清朝時期閩粵衝突多，左堆庄頭錯開「做福」日，各庄交流聯繫感情維持抵禦對外，「拜新丁」則是因若男丁陣亡影響生產力，祈求伯公保佑新丁順利長大，為家中提昇生產力的時代特色，現在反而成為左堆的特別儀式。
六堆觀光協會理事長葉正洋則指出，六根庄「福廠」在其它庄頭保存不易顯得珍貴，南岸13庄（佳冬、新埤）的做福在拜天公後，若是在祭伯公儀式才拜新丁，讓新生兒在晚上11點抱出門祈福不適合，所以錯開到明天一早，附帶的儀式在六堆其他堆客家地區更顯不同。
佳冬「做福拜新丁」在百年福廠內祭奉。（記者陳彥廷攝）
佳冬六根庄「做福拜新丁」。（記者陳彥廷攝）
不滿足歲的李昀，被爸爸帶來向伯公請安。（記者陳彥廷攝）
佳冬六根庄「做福拜新丁」，圖為新丁餅。今年共有27個新生兒。（記者陳彥廷攝）
福宴又稱老壽宴。（記者陳彥廷攝）
福宴後還有聯歡晚會。（記者陳彥廷攝）
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標題：百年木構福廠搭建好 客家左堆佳冬「做福拜新丁」
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