嘉大開誠實商店行善 開幕至今誠實度近百分百

2017-02-07 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕之前傳出國內無人管理的「誠實商店」被偷到關店，引來熱議。嘉義大學最近也推出誠實商店，1個多月來共賣出近約180件商品，誠實度卻幾乎是百分百。

綜合報導指出，嘉義大學學務處去年開始募集師生捐獻的二手物品，並開設了誠實商店。這家店並無人看管，校內外顧客都可自由進出，購物時也是自行將費用投入愛心箱。商店內有生活用品、文具、工藝品、電器和包包等商品，訂價幾乎低於市價2成。此外，店內也提供發票換書的服務，1張未兌獎發票可換1本書。

報導指出，這家商店開幕至今已募集近400件愛心物品，每天學生志工都會清點當天所得和誠實度，1個多月來共賣出186件商品，誠實度幾乎是百分百。現在商店的收入已達5000多元，這些錢將會全部捐入嘉大的清寒獎助學金專戶，幫助更多學生。