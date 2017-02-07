2017台灣燈會預估千萬人潮 交通管制看這裡

虎尾主燈區管制範圍。（記者姚岳宏翻攝）

2017-02-07 21:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕「2017台灣燈會」由交通部觀光局及雲林縣政府共同主辦，虎尾主燈區訂於2月8日至19日展出，為期12天（8日至10日為試營運），北港燈區展出日期為2月7日至19日，為期13天，屆時2個燈區預估平日觀賞人潮約40萬人次、假日約195萬人次、外籍遊客參訪約20萬人次，總計本次燈會期間參觀人潮將達千萬人次。

本次燈會2個燈區均規劃2層交通管制措施，虎尾主燈區第1層（行人徒步管制區）沿主燈區、農博公園及高鐵雲林站周邊道路進行管制，第2層（憑證進出管制區）沿虎尾鎮學府一路、永興路、虎興南路、清雲路、學府東路等。

北港燈區第1層沿北港鎮水道頭燈區週邊道路進行管制，第2層沿義民路、朝天宮圓環、中山路、防汛道路、民生路等。第1層管制區於燈會期間全天禁止車輛進入，第2層管制區平日自14時後實施，星期五及例假日則提前至10時實施，只准領有通行證及停車證之當地居民與工作人員能進入。

警政署呼籲各地參加賞燈活動民眾，儘量搭乘台鐵、高鐵、公車及接駁專車等大眾交通工具前往；在燈會活動期間，請駕駛人隨時收聽警察廣播電台路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，共同維護交通順暢與安全。

詳細交通資訊可上2017台灣燈會官方網站及內政部警政署全球資訊網。