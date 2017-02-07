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許厝學童TdGA元凶是蛋？毒物科醫師這樣說...

由國健署委託監測的成大教授李俊璋證實，同步調查學童飲食習慣與尿液濃度後，的確發現蛋類的飲食有顯著性。（記者林彥彤攝）

2017-02-07  21:57

〔記者林彥彤／台北報導〕雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校61名學童去年被強制遷回本校就讀，不過遷校後爭議並未解決，由政府委託監測的成大教授李俊璋今證實，造成學童尿液硫代二乙酸（TdGA）濃度升高的原因與學童飲食的「蛋」有關；對此毒物科醫師表示，TdGA濃度高不代表其致癌，重要是找出造成濃度升高的原因。

李俊璋今天在專家會議中證實，比對尿液中濃度及學童生活習慣發現，有攝取蛋類的學童濃度明顯偏高，且有達統計上的顯著度（即p值0.029），另外也發現還有攝取家畜肉類、酒精飲料其測出濃度也較高，可是並沒有達統計上的顯著度。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說明，從文獻中看，攝取蛋的確可以解釋TdGA濃度升高，不過濃度升高並不代表有致癌性。

楊振昌表示，TdGA是一個中間產物，其本身不是致癌物，而是要釐清造成升高的主要原因，如確定起因於化學物質如氯乙烯（VCM）、二氯乙烷、丙烯腈等，才會有致癌的可能；但若僅是一般的食物攝取（如蛋、洋蔥），則無需擔心傷及健康。

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