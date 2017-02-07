惹到Google大神？這家店莫名被標「永久停業」

2017-02-07 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕現在網路搜尋引擎相當方便，民眾可以輕易查詢店家電話、評價等資訊。不過新竹一家婦嬰用品店最近卻發現，Google搜尋資料竟將他們的店標上「永久停業」字樣。

據《聯合報》報導，新竹一間婦嬰用品店最近接獲多位客人反應，Google網路資料顯示他們的店永久停業。老闆娘質疑Google不經查證就擅改網路資料，嚴重影響到店家權益，因此聯繫Google。對方回應說會另外打電話確認是否真的還有營業，但店家到今晚還沒收到確認電話。

老闆娘表示，公司採購部的門職員有協助聯繫Google，對方說會寄一張明信片到店內，上面會有認證碼，照著設定就可以更新網路資訊。但店家卻不明白，既然更新資訊的手續這麼繁瑣，為何還會發生資訊錯誤的事。