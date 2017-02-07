許厝分校是否遷校由地方決定 李進勇：令人失望

許厝分校學生上學期回本校讀書，但新學期還沒有定論。（雲林縣政府提供）

2017-02-07 21:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕衛福部國民健康署7日召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」專家學者討論會議，許厝分校學童是否遷回分校就讀未作成決議，要地方政府自行決定；雲林縣長李進勇表示，國家級專家學者討論會議，未根據研究數據，提出建議，卻要地方政府自行決定，如此作法，令人感到非常失望。

李進勇指出，當初遷校也是行政院的決定；許厝分校學童是否遷回分校，涉及跨部會事項，應由行政院召開衛福部、環保署與教育部共同會商決定，提供地方政府據以執行。

李進勇強調，雲林縣政府或其本人無意迴避應盡責任，但健康風險評估，如此專業領域，地方政府實無此能力。