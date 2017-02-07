竹東動漫園區東側成蚊子館？ 縣府：將轉型文創藝術村
台鐵竹東車站動漫園區東側，去年10月中旬以藝術家駐村方式開張，但除了街友「借宿」，還被綠黨縣議員周江杰批評是「動漫蚊子館」，人氣清淡。（記者廖雪茹攝）
［記者廖雪茹／新竹報導］台鐵竹東車站動漫園區東側，去年10月中旬以藝術家駐村方式開張，但除了街友「借宿」，還被綠黨縣議員周江杰批評是「動漫蚊子館」，人氣清淡，連藝術家都不待了；縣府文化局表示，現階段仍只是試營運，近日將以文創藝術村主題，辦理招標正式委外經營，希望在3月以嶄新模式亮相。
周江杰表示，竹東車站東側館舍在興建階段就有管線等缺失，完工後的園區卻連像樣的路燈都沒有，入夜後一片漆黑，與通往堤防的熱鬧夜市形成強烈對比，也是對縣政府「旗艦型」計畫的一種諷刺；此外，東側場館當初以商業經營方向作規劃，因廠商無意願承攬，找來藝術家駐村，卻又傳出不公平的管理，讓外縣市看笑話。
記者訪問駐村藝術家，他們則提及常見街友進出、「借宿」，有安全疑慮。
文化局副局長朱淑敏表示，文化局去年自交通旅遊處接手東側館舍，因時間緊迫，加上前幾棟空間不大，因此以「空間創造者」為主題，徵選5個文創團隊、共20名藝術家進駐，除B棟規劃旅遊服務中心，A到F棟都有開館經營，每月都規劃多樣化手作特色活動；但可能是營業時間多在下午，加上館舍的入口多不在正面，而是側門或在後方，導致民眾誤以為沒開館。
文化局統計，東側館舍營運4個月來，累積參觀遊客數合計8853人次。
朱淑敏表示，東側園區屬於開放空間，已請社會處協助關懷街友，但街友疑不願接受安置，最近已為館舍安裝保全；不過，該局並未接獲藝術家抱怨不公平。
朱淑敏說，藝術家駐村模式將於2月底結束，該局近日準備公開招標，以「文創藝術村」的主題委外經營，初擬4年一約，爭取在3月初無縫接軌，屆時最大空間的G棟將開放，可提供委外團隊更多元彈性運用，例如可引進背包客棧等，逐步帶動人潮；至於是否加強照明設施，將視實際經營者的需求再研議。
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標題：竹東動漫園區東側成蚊子館？ 縣府：將轉型文創藝術村
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