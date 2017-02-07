NCC要求降固網批發價 中華電擔心圖利其他業者

2017-02-07 21:39

〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開「第一類電信事業資費管制採價格調整上限制之調整係數數值（X：降價係數）」說明會，NCC表示，該法規先前已經對外徵詢意見，並於105年12月20日公告，新降價係數將於今年4月1日上路實施，依照期程中華電信得在3月10日提出相關固網費率，其中中華電信代表指出，NCC要求降固網批發價，受益業者也要回饋消費者，不過外界關心的，則是中華電信網路互連費用，是否可以降到亞洲水平。

NCC去年年底曾表示，亞太地區的網路互連（（Private Peering）費用平均約為每Mbps5.5美元（台幣175元/月），但中華電信目前的互連費用為每Mbps新台幣314元顯然偏高，希望新的X值生效時，中華電信可以釋出善意（降價）；中華電信董事長鄭優也公開回應表示，NCC要求雖不公平，但還是會盡力配合政府，把互連費用降得和周遭國家差不多的水準。

業界人士表示，最近許多有線電視業者開始轉型提供寬頻上網服務，但與中華電信網路互連的價格居高不下，是經營固網的一大成本，如果能夠降低互連成本，將能提供更有競爭力的固網零售價格，除可加速寬頻網路普及，也將大幅提昇新興內容產業的競爭力，並有效促進國內網際網路發展。

此次公告降價係數，將影響到中華電信固網電路出租資費與雙方互連（Private Peering）費率，據悉，這次是首度出現的零售資費降價係數3.19%，適用於100Mbps以下xDSL；批發價格降價係數仍維持5.1749%，超過100Mbps、ADSL、與光世代100Mbps以上維持凍漲。

出席說明會的的中華電信法務處協理鍾國強表示，NCC管制批發價格，讓零售價格變低，回饋到消費者身上，是政府圖利民眾理所當然沒有問題，但如果管制B業者批發價，讓A業者營收增加，但沒有回饋到消費者，那就變成政府圖利B業者，值得商確。

NCC綜合規劃處長王德威則表示，就主管機關NCC角度而言，任務是要促進市場健全發展，而市場健全發展，是指市場充滿活力，不代表每個業者都一定能獲利；所以結果可能是市場規模不斷的成長；或是市場規模沒有明顯成長、但充滿活力且帶動很多關連產業。現在看起來電信產業的發展是正確的方向。