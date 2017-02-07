「偷挽蔥、嫁好尪」 元宵來七股紅蔥頭田求姻綠

台南七股區三股社區，元宵節邀單身男女到紅蔥頭田裡「偷挽蔥、嫁好尪」。（三股社區發展協會提供）

2017-02-07 21:02

［記者劉婉君／台南報導］早期台灣民間習俗相傳，未婚男女在元宵節「偷挽蔥、嫁好尪；跳菜股、娶好某」。台南市七股區三股社區紅蔥頭進入產期，社區居民配合這項元宵節習俗，於11日推出半日遊活動，邀請單身男女一起到紅蔥頭田進行互動遊戲。

三股社區發展協會表示，三股是台灣紅蔥頭主要產區，每年2至3月為盛產期，蔥農們歷經前年的低價、去年的寒害，今年希望透過活動，與民眾一起分享豐收的喜悅，未來也將透過常態性的農事體驗，讓三股成為紅蔥頭的代名詞。

活動內容包括紅蔥頭田裡的互動遊戲、利用紅蔥頭及其他天然素材DIY祈福花圈，還有以在地農產為主要食材的田邊下午茶，接觸土地，體驗農樂，並結合當地媽祖信仰，帶領參加的單身男女一起向媽祖祈求平安及姻緣順利。

套裝行程限額30名，還可獲得活動限定版香火袋。蔥頭田互動體驗也接受現場報名。