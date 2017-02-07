北門光雕秀 民眾怨：車流阻礙欣賞

北門光雕秀，車流阻礙欣賞，怨聲四起。（記者陳紜甄攝）

2017-02-07 20:53

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北燈節4日熱鬧開幕，北市府在中華路兩側設置「帶狀燈廊」，設有「小奇雞」主燈區、六大副燈區，並在北門、中山堂打造3D光雕秀，吸引數以萬計賞燈人潮湧入。然而，今年，台北燈節首度移師至台北西區，部分燈區廣場腹地狹小且臨近道路旁，不僅恐造成民眾危險且欣賞之餘，還會被車流擋住，其中北門光雕秀最為民眾詬病。民眾欣賞北門光雕秀時，被忠孝西路上來往車流打斷，在旁民眾欣賞時哀嘆表示，怎麼一直又有車出現！

台北燈節舉辦期間，北市觀傳局規劃在北門與中山堂展演光雕秀，重現台北城往昔歷史風華。北門與中山堂光雕秀每晚7點至10點，20與30分鐘分別展演一次，每次平均約3分鐘。表演雖然精彩，不少民眾甚至為了北門光雕秀提前在展演預定時間前往「卡位」，並預先拿起收機準備錄影，等著光雕秀倒數計時表演。但不少民眾發現表演期間，忠孝西路公車與汽機車，車水馬龍不斷經過，現場民眾就抱怨，車輛一直經過，都沒看到表演 。

有民眾建議，北門光雕秀表演時，北市府可在中華路與忠孝西路口，執行交管。交工處主秘黃如妙表示，目前並沒有規劃，封閉中華路與忠孝西路口，對交通影響太大。