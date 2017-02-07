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網傳28元就能入園玩還免停車費 六福村竟證實

2017-02-07  21:52

〔即時新聞／綜合報導〕主題樂園是很多小孩喜歡去的地方，不過有時票價卻會讓大人望而止步。最近竟有網友發現只要花28塊錢就能玩六福村的撇步，六福村也證實，「是真的！」

綜合報導指出，日前有網友在批踢踢貼出28元玩六福村的省錢撇步，就是購買六福村的股票。由於六福村在股東會當天，會開放股東免費入場，因此只要購買六福村股票1股（約8.25元新台幣），憑開會通知單即可免費入場、免停車費。1股股價再加上20元手續費後後也只要28元而已，這樣的價格比起平常成人999、幼童499的門票，便宜了不少。

六福村公關部協理王淺秋也對此表示「是真的！」因為股東會是在六福村舉辦，所以憑開會通知單就可以免費入場，是股東福利，而且園內所有遊樂設施都能玩，不過1張通知單只能讓1人入場。此外，六福村也提醒，股代單位不會主動寄股東會通知單給零股投資人，所以民眾記得要在4月初打電話提醒寄通知單。

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  • 六福村。（資料照，記者黃美珠攝）

    六福村。（資料照，記者黃美珠攝）

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