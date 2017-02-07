寒假尾聲 「開學焦慮」好發於13~14歲國中生

2017-02-07 20:45

〔記者邱奕統／桃園報導〕2月13日國中小就要開學了，桃園市政府教育局今天表示，寒假期間，學生情緒處於高亢狀態，面對開學可能會出現「開學焦慮」現象，其中又以13歲至14歲的國中生為好發族群，提醒家長協助孩子調整作息，避免開學焦慮發生。

教育局說，學生在放長假期間可能大吃大喝、生活作息晚睡晚起，面對開學假期結束，可能會出現生、心理焦慮症狀，包含疲倦、失眠、腸躁、情緒低落、易怒、提不起勁等，尤其是13歲至14歲的國中生，面臨青春期轉變與課業壓力，更容易引發「開學焦慮」症狀，其中女生又多於男生，有完美主義或是人際關係差的也是好發族群。

教育局表示，通常焦慮症狀在開學後幾天，適應了正常作息後就會消失，但若持續7天以上，家長就要注意，建議家長今天起就可以協助孩子調整作息，重整生活規律，飲食轉為清淡，陪伴孩子進行慢跑或快走等運動，以及檢視寒假作業完成情形、或挑選書籍閱讀，避免用打罵方式增加孩子情緒負擔。