| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

寒假尾聲 「開學焦慮」好發於13~14歲國中生

2017-02-07  20:45

〔記者邱奕統／桃園報導〕2月13日國中小就要開學了，桃園市政府教育局今天表示，寒假期間，學生情緒處於高亢狀態，面對開學可能會出現「開學焦慮」現象，其中又以13歲至14歲的國中生為好發族群，提醒家長協助孩子調整作息，避免開學焦慮發生。

教育局說，學生在放長假期間可能大吃大喝、生活作息晚睡晚起，面對開學假期結束，可能會出現生、心理焦慮症狀，包含疲倦、失眠、腸躁、情緒低落、易怒、提不起勁等，尤其是13歲至14歲的國中生，面臨青春期轉變與課業壓力，更容易引發「開學焦慮」症狀，其中女生又多於男生，有完美主義或是人際關係差的也是好發族群。

教育局表示，通常焦慮症狀在開學後幾天，適應了正常作息後就會消失，但若持續7天以上，家長就要注意，建議家長今天起就可以協助孩子調整作息，重整生活規律，飲食轉為清淡，陪伴孩子進行慢跑或快走等運動，以及檢視寒假作業完成情形、或挑選書籍閱讀，避免用打罵方式增加孩子情緒負擔。

廣告
  • 寒假即將結束，教育局提醒小心「開學焦慮」上身。（資料照，記者邱奕統攝）

    寒假即將結束，教育局提醒小心「開學焦慮」上身。（資料照，記者邱奕統攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒假 焦慮 開學 開學症候群
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：寒假尾聲 「開學焦慮」好發於13~14歲國中生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.