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台北燈節路口「架牌拉線」 防參觀民眾溢出車道

警方「架牌拉線」防參觀民眾溢出車道。（記者劉慶侯翻攝）

2017-02-07  21:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕2017台北燈節熱鬧登場，吸引大批參觀民眾，因展區緊鄰西門町中華路、成都路大路口及西門捷運站，平日車潮與人潮即非常龐大，再加上花燈節慶活動，人潮更是擁塞。

台北市警察局為維護參觀市民、遊客及安全，特別實施「架牌拉線」，在人潮眾多路口沿路緣架設「交通改道牌」，以區隔人車；交通號誌變換時，拉設「管制線」，防止行人衝出或溢出至車道上，造成危險。

市警局表示，行人儘速通過路口並遵從員警指揮：行人通過各路口時，請加速通過，勿於行進時嬉戲、駐足或使用手機，嚴禁違規闖越道路，以維安全。

如遇道路壅塞，請駕駛人耐心行駛，遵守員警指揮，保持路口淨空。行駛人潮眾多之路段，請減低車速，並嚴禁違規停車及臨停上、下客。

警方也呼籲民眾前往觀賞花燈時，能多加利用大眾運輸工具，期能提供市民在燈節期間良善之用路環境。

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