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2017北市全國客家日 12日熱鬧舉行

2017-02-07  20:38

〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市客委會響應全國客家日，將於2月12日在客家文化主題公園舉辦「天穿行尞，台北好事集」慶典，當天有敬天祈福、藝文分享、草地音樂會及農創市集等活動，表現客家人的文化與生活美學。

「天穿日」是客家人特有的節日，中央行政院客家委員會在2010年把每年的農曆1月20日訂為「全國客家日」，全台各地會舉辦活動慶祝。

北市客家日的活動有「談天說地」音樂會，會在客家公園的綠地上，由客家音樂人徐木珍、米莎、柔米現場表演山歌、民謠、演奏二胡與吉他，用音樂與文字說出客家的文化。另有「字裡行間」文學展，邀請後生文學獎的得獎者現場分享創作心得，此外，「小農作客，台北好市集」活動，邀請民眾現場DIY保特瓶並發送客家傳統美食五色粄圓給參與的市民。

客委會主委曾年有表示天穿日在習俗上是休息的意思，當日舉辦文學與音樂的客家活動，希望用藝術描繪客家之美，另外，天穿日也是客家的環保日，期望藉由活動與當代社會接軌，用軟性的論述翻轉市民對客家人的印象，同時帶動客家人的自信。

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  • 2017北市全國客家日，本週日熱鬧舉行。（圖擷自北市全國客家日活動海報）

    2017北市全國客家日，本週日熱鬧舉行。（圖擷自北市全國客家日活動海報）

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