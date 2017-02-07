墾丁旅宿業下週起「喊冷」 業者怪一例一休

2017-02-07 21:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁剛結束春節旅遊旺季，6日當地旅宿業者春酒場合，不少業者擔心大喊「訂房詢問電話量比往年少好多」，認為除了中客縮減也和一例一休有關，紛紛推出超低價格救市。

「一例一休造成的消費者觀望，恐怕已經開始發酵。」住房一向穩定的墾丁凱撒飯店，透露年後訂房電話詢問度近年最低，甚至只有去年的一半，2月13號後恐怕得面臨「業績寒流」，已經推出不少罕見特惠訂房方案。

凱撒總經理陳予佳說，除了自由行中客銳減，一例一休讓消費者擔心生活其他支出增加，暫時縮減旅遊的費用，除了228連假訂房未滿，假期前的訂房更是近年少見低迷。

不過，團體客為主的墾丁福華及悠活飯店，則與去年業績相當，業者表示，目前價格平實，大多是學生團及國旅團，業績與去年相當，還未明顯感受到影響。

同樣散客為主的墾丁夏都，去年整體營業額小幅衰退，年後促銷推出超低的三‧八折房價，希望能吸引台灣及其他國籍觀光客到墾丁。

「213開學後就先養蚊子啊！」民宿業者阿和說，下週後訂房數都掛零，從中客縮減到一例一休等政策，墾丁地區業者幾乎要撐不住了，希望政府「沒有建設性也別搞破壞。」

屏東民宿協會理事長林榮欽大嘆，一例一休或中客問題都「太深奧」，目前業者只能先提昇自己的條件，等待觀光客到訪，重振墾丁旅遊業榮景。