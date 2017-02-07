砸1億5千萬元 桃市蘆竹老人福利中心最快5月動工

2017-02-07 20:35

〔記者邱奕統／桃園報導〕蘆竹區老人會成立30週年，今天舉辦慶祝大會，桃園市長鄭文燦出席時表示，已編列1億5千萬元興建「蘆竹區老人綜合福利中心」，最快今年5月可動工，完工後將提供社會福利諮詢、長青學苑、健康休閒、多功能活動中心及長照服務等，提升老人福利。

「蘆竹區老人綜合福利中心」位在台茂後方、消防局第三大隊旁空地，基地面積約220坪，將規劃地下1層、地上4層樓建築，由市府社會局委託蘆竹區公所發包興建，目前接近設計規劃尾聲，預計2月底前上網招標，5月動工，工期約1年左右。

社會局表示，在樓層規劃上，地下室將作為停車場，1樓設有關懷據點、2樓為長青教室、3樓規劃日照中心、4樓規劃展演中心，完工後將會是桃園首座結合老人日照、關懷據點等的老人綜合福利中心，可提供老人日間托顧等服務。

老人日照服務主要提供失能老人日間托顧，收費上依情況有所不同，一般民眾申請需自付3成、中低收入戶自付1成、低收入戶完全免費，社會局目前在老人日照服務上朝1區1日照方向規劃，其中蘆竹與大溪區都是今年可望動工，而大園、新屋、觀音、龍潭、復興等5區尚未有著落，不過大園與新屋設有功能較簡易的老人「日托」中心，社會局目前也積極覓地規劃。

社會局表示，長照服務在資格評估上由衛生局長期照護科負責，社會局老人福利科提供補助，在服務上有日間托顧與居家照護等，民眾經評估有需要接受長期照顧服務，即可提出申請，衛生局長照科電話：332-1328、社會局老人福利科電話：335-0598。