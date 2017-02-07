外勞工資給付爭議 北市勞動局：資方欠薪247萬元
2017-02-07 21:52
〔記者張凱翔／台北報導〕台北市勞動局今公布外籍勞工勞資爭議統計數據，發現從105年7月至12月間，外勞爭議案件含法令諮詢共有7300件，為同期本國勞工1985件的3.85倍；其中外勞工資給付爭議最高、契約糾紛次之、不滿管理第三，且台灣資方共積欠外勞247萬元的法定薪資。
勞動力重建運用處長陳惠琪表示，北市外勞有91.82%都是擔任家庭、照顧機構看護工，由於語言溝通困難加上文化差異與資訊落差，容易使勞工和資方產生摩擦，肇生糾紛。
勞動局表示，工資爭議最常發生在雇主預先從外籍勞工薪資中扣除仲介業者服務費，或是擅自從外勞薪水扣錢直接幫外勞儲蓄。勞動局表示，外勞仍受到《勞基法》保護，若資方有欠薪行為最重可受30萬元罰鍰。
至於契約事項之爭議，常發生在勞、資其中一方想要提前解約或是轉換雇主，卻有一方不同意而產生爭執。勞動局表示，依《雇主聘僱外國人許可與管理辦法》規定，雇主不得任意解雇外籍勞工，如雙方合意提前終止契約須至重建處辦理驗證程序，否則將失去雇用外勞資格。
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