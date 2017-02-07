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就是要種給太太喝！他的「愛某咖啡」有股特別柴香

用「焙龍眼乾」古早味手法烘焙咖啡豆，讓咖啡豆融入一股木頭香。（記者詹士弘攝）

2017-02-07  20:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內李世華近70歲才開始種咖啡，為的只是讓老伴喝到最健康的咖啡，而老友口的「愛某咖啡」還有一絕，就是以「焙龍眼乾」的手法烘焙咖啡豆，烘焙出的咖啡豆，還有股特別的柴香。

李世華的老伴蔡春有於50歲採茶時，在朋友的介紹下，接觸到咖啡，當時她就愛上這股特殊的味道，還介紹給他喝，但李世華不喜歡三合一的甜，在10年前至古坑買咖啡苗，在自家後山種了約3分地、700多株顆咖啡樹，主要就是種給太太喝，所以被朋友戲稱「愛某咖啡」。

「猴子吃剩的，才是真正的收成。」李世華說，他的咖啡種在山坡上，沒灑農藥也沒施化肥，讓咖啡自然生長，由於後山猴子多，咖啡結果後，猴子會來採食，吃剩的才算自己的收成，所以3分地只能收300公斤的咖啡豆。

李世華記得小時候日本人用碳火烘焙咖啡豆，去年10月起嚐試自己造窯，利用烘焙龍眼乾的手法來烘焙咖啡。

「火太猛會焦、火太弱香氣不足。」李世華表示，用土窯烘焙咖啡豆除得花上一整天天，還需注意火候大火，隨時要翻攪豆子，過程全靠經驗，但烘出來的咖啡頭有一股木柴的香氣，這種有古早味的咖啡，也只有他家有。

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  • 78歲的李世華為愛妻種咖啡，被友人戲稱是「愛某咖啡」。（記者詹士弘攝）

    78歲的李世華為愛妻種咖啡，被友人戲稱是「愛某咖啡」。（記者詹士弘攝）

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